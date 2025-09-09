Topo

Infertilidade e morte: passado de Abel e Olívia vem à tona em 'Dona de Mim'

Olívia (Andrezza Abreu) e Abel (Tony Ramos) em "Dona de Mim" - Reprodução/Instagram e Globo
Olívia (Andrezza Abreu) e Abel (Tony Ramos) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Instagram e Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

09/09/2025 11h38

Revelação de Jaques (Marcello Novaes) para Davi (Rafael Vitti) em "Dona de Mim" (Globo) começa a esclarecer alguns mistérios da família Boaz. Tudo começa a acontecer a partir desta terça-feira (9).

O que vai acontecer

Jaques confessa a Davi que teve um romance secreto com Olívia (Andrezza Abreu), mãe do rapaz. No entanto, ele não chega a dizer que o affair aconteceu durante o casamento dela com Abel (Tony Ramos).

Jaques (Marcello Novaes) e Olívia (Andrezza Abreu) em 'Dona de Mim' - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Jaques (Marcello Novaes) e Olívia (Andrezza Abreu) em 'Dona de Mim'
Imagem: Reprodução/Globo

Após essa revelação, a morte de Olívia começa a vir à tona na trama das 19h. Quem vai expor o assunto é Rosa (Suely Franco), em uma conversa com Filipa (Claudia Abreu), que, por sua vez, ficará interessada em saber os detalhes do acidente que matou a primeira esposa de Abel.

Outra descoberta surpreendente é a infertilidade de Abel. Jaques encontra documentos que comprovam que o personagem de Tony Ramos não podia ter filhos. Por isso, o vilão começa a ligar os pontos e acredita que foi usado por Olívia para ter herdeiros com o dono da Boaz já falecido.

Em breve, Jaques descobre que Davi e Ayla (Bel Lima) são seus filhos biológicos. Ambos nasceram do relacionamento que teve com Olívia e, a partir disso, muita coisa deve mudar na dinâmica da família Boaz.

Enterro de Abel em 'Dona de Mim' - Globo/Léo Rosario - Globo/Léo Rosario
Enterro de Abel em 'Dona de Mim'
Imagem: Globo/Léo Rosario

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

