Grande amor de Heleninha, William não existirá no remake de 'Vale Tudo'?

No final da primeira versão de "Vale Tudo", Heleninha (Renata Sorrah) se apaixona por William, vivido por Dennis Carvalho, também diretor do folhetim. No remake, porém, a presença do personagem ainda é uma incógnita. Relembre detalhes dele na novela original.

Heleninha e William ficam juntos em 1988

A artista plástica encontra apoio em William (Dennis Carvalho), também alcoolista. Na versão de 1988, é ele quem a incentiva a frequentar os Alcoólicos Anônimos e a retomar a carreira artística. Além disso, se torna seu novo par romântico.

No último capítulo da novela original, Heleninha revela estar há um ano sem beber. Além disso, organiza uma exposição com suas obras, marcando uma fase de superação e recomeço ao lado de William.

William (Dennis Carvalho) na primeira versão de 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

O destino amoroso de Heleninha no remake deve ser diferente. No capítulo desta terça (9), o clima esquenta entre ela e Renato (João Vicente de Castro), algo que não aconteceu em 1988. Tudo leva a crer que eles formarão um casal até o fim da trama, uma vez que o primo de Marco Aurélio (Alexandre Nero) sempre demonstrou preocupação com Heleninha e pode ajudá-la em sua reabilitação.

O surgimento de um próximo amor de Heleninha não foi confirmada. Ainda assim, a presença de William não é descartada, afinal, ele teve relação importante com outro núcleo da novela.

Ligação de William com a TCA

Na original, William Cardoso McPherson é um empresário bilionário que negocia com a TCA. Ele surge na trama infiltrado na empresa de Odete Roitman para desmascarar uma falcatrua de Marco Aurélio (Reginaldo Faria).

No fim da novela, revela sua real identidade para Ivan (Antonio Fagundes) e Afonso (Cássio Gabus Mendes). Nem mesmo Heleninha sabe a verdade sobre William, acreditando ser um mero funcionário da TCA, sem muitas posses. Assista às cenas abaixo.

