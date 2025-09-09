Fofoca Awards 2025 tem transmissão em Splash: onde assistir e horários

O Fofoca Awards 2025 terá transmissão ao vivo pelo UOL nesta quarta-feira (10) a partir de 20h. O evento começa com o tapete vermelho que mostra a chegada dos indicados e convidados e transmite o anúncio dos vencedores a partir de 21h, no Youtube de Splash.

O Fofoca Awards é apresentado por Keila Jimenez e Dennys Motta. Esta é a segunda edição do prêmio e terá três novas categorias para premiar jornalistas de celebridades e programas de TV de entretenimento. O evento será em São Paulo.

No total, são oito categorias no prêmio - com 33 indicados. As novidades são: Programa de Fofoca em Rádio, Canal Youtube ou Podcast e Fofoca Internacional. As três citadas e a categoria @ de Fofoca terão votação popular em site divulgado pela organização.

A homenageada do ano será Sonia Abrão. A apresentadora do A Tarde é Sua completa 41 anos de carreira. Na primeira edição, o homenageado foi Leão Lobo, que recebeu o troféu Língua Dourada.

Entre os nomes confirmados para entregar prêmios estão Márcia Sensitiva, Reinaldo Gottino, Roberta Miranda e Naldo Benny.

Veja abaixo a lista completa de indicados para o Fofoca Awards 2025:

Fofoqueiro Revelação

Gabriel Vaquer

Monique Arruda

Gustavo Coruja

Juliane Massaoka

Programa de Fofoca - Rádio

Lucas Pasin - Band FM/RJ

Kaká Meyer - Band FM/SP

Thiago Rocha - Nativa FM

Chupim - Metropolitana FM

Canal YouTube ou Podcast

Camarote da Fofoca

Diva Depressão

O Brasil que Deu Certo

WebTV Brasileira

Fofoca Internacional (votação popular)

Loucuras do Justin Bieber

Separação Jennifer Lopez e Ben Affleck

Golpe da Sister Hong

Traição CEO no show do Coldplay

@ de Fofoca (votação popular)

O Fuxico

Portal Leo Dias

Gina Indelicada

Alfinetei

Fofoca Nacional (votação popular)

Treta Teen ex-nora Luciano Huck

Separação Virgínia e Zé Felipe

Briga pela guarda do filho de Marília Mendonça

Confusão da Fazenda Talismã

Programa de Fofoca - TV

A Tarde é Sua (RedeTV!)

TV Fama (RedeTV!)

A Hora da Venenosa (Record TV)

Fofocalizando (SBT)

Fofoqueiro do Ano (votação popular)

Fabíola Reipert

Leo Dias

Daniel Nascimento

Gabriel Perline

Fábia Oliveira