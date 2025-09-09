Flávia Alessandra detalha volta 'mais afiada' de vilã a 'Êta Mundo Melhor!'

Após breve participação deixar gostinho de quero mais, Flávia Alessandra está de volta à "Êta Mundo Melhor!" como a terrível Sandra. Primeiras cenas devem ir ao no capítulo da próxima quinta-feira (11).

"Mais afiada"

Em conversa com Splash, atriz detalha o que podemos esperar do retorno da vilã. Sandra reaparece após ter ajuda de Ernesto (Eriberto Leão) para fugir da prisão e voltar ao Brasil para se vingar de Candinho (Sergio Guizé) e de todos que atrapalharem seus planos para ficar com a herança da família.

Ah, Sandra não sabe existir sem sede de vingança, né? Ela volta ainda mais afiada, com aquela intensidade que já conhecemos. Podem esperar muito jogo de manipulação, planos mirabolantes e, claro, um tempero bem venenoso de emoção para movimentar a trama.

Sandra (Flávia Alessandra) em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Angélica Goudinho/Globo

Flávia garante que a personagem vai movimentar a trama com uma nova leva de maldades — desta vez, ela vai até os finalmentes. "Vale destacar também que em 'Eta Mundo Bom', a Sandra não botava a mão na massa. Eram os capangas dela que sujavam as mãos. Enquanto em 'Eta Mundo Melhor!', acho que o tempo na prisão aflorou esse lado violento dela. Nessa novela ela está muito implacável nesse sentido."

Questionada se a personagem volta para ficar de vez até o final da trama, Flávia faz suspense. "Um dos pontos principais de uma novela é que, por ser uma obra aberta, a gente não sabe os rumos que os nossos personagens vão tomar e quando. Então fica esse mistério no ar."

Retorno de Flávia à novela criada por Walcyr Carrasco era um pedido recorrente dos fãs, conta a atriz. "Sempre recebo mensagens de pessoas dizendo que sentem falta da Sandra, que amam odiá-la. É um personagem que marcou muito e que mexeu com a audiência. Os comentários sempre vêm carregados de empolgação. E esse carinho é muito gostoso de sentir".

A novela vai ter mais de 200 capítulos e deve terminar apenas em fevereiro de 2026, mas Flávia já pensa sobre como pode ser o final da personagem. "Olha, como atriz, eu acho interessante quando a vilã tem um desfecho à altura de tudo que aprontou. Gosto de finais que surpreendam o público. O importante é que seja um final memorável e coerente com a trajetória dela".

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.