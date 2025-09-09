Guerra critica trio de Estrela da Casa e diz que eliminaria outra cantora

Biahh permaneceu no Estrela da Casa após ser salva pelo júri técnico, apesar de avaliações negativas do público. Marcio Guerra, treinador vocal, apontou falhas de interpretação e falta de emoção nas apresentações de Biahh, Gabriel e Breno.

O treinador destacou que Biahh cantou "Shallow Now" em inglês sem entender o significado de parte das palavras, o que prejudicou a autenticidade da performance. Sobre Gabriel e Breno, Guerra observou limitações na entrega emocional e na defesa das músicas escolhidas. Para ele, Biahh deveria ter sido eliminada.

Eu não gostei. Não gosto de falar da pronúncia das pessoas, mas tem certas coisas, tem certas palavras que dá pra ver que ela cantou sem saber o que era, que ela sabia o fonema, mas ela não sabia o significado do que ela tava cantando. E meio que 'assertanejou' a música... Colocou um tacacá onde não devia... Marcio Guerra

No caso de Gabriel, a crítica recaiu sobre a falta de vida nas interpretações, tornando as músicas parecidas e sem emoção.

O Gabriel também tem um pouco disso, essa 'maçã desidratada'. Ele pega boas músicas, mas parece que não tem vida, parece que tudo fica muito parecido, fica sem emoção. Marcio Guerra

Breno, por sua vez, foi visto como alguém que não consegue empurrar a música para frente - no caso, uma de Lulu Santos -, mantendo-se em uma zona de conforto e não aproveitando todo o potencial do seu timbre vocal.

Parece que ele não defende a música, parece que ele tá no meio da Timbalada, no meio do axé music. Parece que ele tá no pré-carnaval da Bahia, tudo vira reggae, tudo vira samba e reggae na voz dele. Marcio Guerra

Guerra ainda ressaltou que, apesar do timbre agradável, Breno peca pela falta de energia interpretativa, o que limita seu destaque no reality.

'Ela veio repaginada, mas faltou afinação', diz Marcio Guerra sobre Thalys

Marcio Guerra avalia que Thalys teve evolução e energia renovada, mas faltou afinação e segurança, fatores que levaram à sua eliminação, apesar do desempenho considerado o melhor dela no programa.

No caso dela, ela de fato precisa fazer uns exercícios de ouvido, porque ela acaba perdendo a afinação em alguns momentos. Achei a apresentação dela boa assim, uma energia diferente. Ela veio totalmente repaginada, né? Marcio Guerra

