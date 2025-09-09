Topo

Entretenimento

Ex-marido se pronuncia sobre flagra de mulher com CEO em show de Coldplay

Kristin Cabot e Andy Byron foram flagrados juntos no show de Coldplay - Divulgação
Kristin Cabot e Andy Byron foram flagrados juntos no show de Coldplay Imagem: Divulgação
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

09/09/2025 08h57

Andrew Cabot, ex-marido de Kristin Cabot — flagrada com o ex-CEO da Astronomer, Andy Byron, em show de Coldplay — se pronunciou sobre o ocorrido.

O que aconteceu

O casal já estava separado. "A decisão de divórcio estava em andamento antes daquela noite. Agora que o pedido de divórcio se tornou público, Andrew espera que isso proporcione um encerramento respeitoso às especulações e permita à sua família a privacidade que sempre prezou", revelou um representante de Andrew Cabot em entrevista à People.

Relacionadas

Mulher flagrada em 'kisscam' de show do Coldplay pediu divórcio, diz site

Gwyneth Paltrow faz publi para empresa de CEO flagrado em show do Coldplay

Prova em divórcio? Justa causa? As implicações de flagra como do Coldplay

Ex-diretora de RH e ex-CEO foram vistos aos beijos na apresentação de 16 de julho, em Massachusetts, nos EUA. Em meio ao flagra da "kisscam", os dois se separam. Enquanto ela se virou de costas para esconder o rosto, ele se abaixou para sair do enquadramento da câmera.

O vocalista do Coldplay, Chris Martin, não escondeu sua reação e sugeriu uma suposta traição. "Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos", disparou.

Com a viralização do vídeo nas redes sociais, Kristin Cabot pediu demissão de seu cargo de diretora de RH da Astronomer. Andy Byron foi demitido e Pete DeJoy assumiu o cargo de CEO da empresa.

Após o ocorrido, Kristin e Andrew Cabot oficializaram o divórcio. Segundo o Daily Mail, o pedido foi feito no dia 13 de agosto, em um tribunal em Portsmouth, New Hampshire.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

Ex-marido se pronuncia sobre flagra de mulher com CEO em show de Coldplay

'Dona de Mim' hoje (9): veja resumo do capítulo desta terça-feira

'Êta Mundo Melhor!' hoje (9): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Influencer revela preconceito por tamanho de bumbum: 'Julgada como burra'

Velório de Angela Ro Ro acontece hoje em cerimônia aberta no Rio de Janeiro

O problema da 'cultura oppa' e da infantilização de atores adultos

'Fiquei triste': por que Taís Araújo deixou elenco de 'Terra Nostra'

Gagliasso desabafa após ser cobrado por Piovani: 'Pessoas problemáticas'

Estrela da Casa: Por 1 décimo, Talíz é a terceira eliminada do reality show

Whindersson Nunes recorda separação de Luísa Sonza e 'ciúme' de Vitão

Ator de 'Breaking Bad' é preso acusado de agredir filha de vizinho