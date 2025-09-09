Topo

Entretenimento

EUA: policiais de Los Angeles encontram corpo dentro de carro de cantor famoso

São Paulo

09/09/2025 10h39

O Departamento de Polícia da cidade de Los Angeles relatou a descoberta de um corpo dentro de um Tesla em Hollywood. De acordo com a ABC no Eyewitness News, o veículo está registrado no nome de David Anthony Burke, cantor conhecido como d4vd.

Nessa segunda-feira, 8, policiais atenderam um chamado de um "odor desagradável" vindo de um veículo apreendido em um pátio. A informação do jornal é de que o veículo estaria no local há alguns dias e de que o corpo teria sido deixado no porta-malas dianteiro do veículo.

Não há informações sobre a identidade da vítima. O veículo foi registrado em 2023 na cidade de Hempstead, no Texas, no nome do artista de 20 anos.

O cantor ficou conhecido por suas músicas virais no TikTok Here with Me and Romantic Homicide. Além disso, d4vd já abriu alguns shows da cantora SZA, durante a SOS Tour.

Seu primeiro EP foi lançado em 2025. Recentemente, ele também fez uma colaboração especial com o integrante do grupo de k-pop Stray Kids, Hyunjin, em Always Love.

