'Êta Mundo Melhor!' hoje (9): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Celso (Rainer Cadete) e Estela (Larissa Manoela) em "Êta Mundo Melhor!" - Reprodução/Globo
Celso (Rainer Cadete) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta Mundo Melhor!'
Colaboração para Splash, em São Paulo

09/09/2025 08h30

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (9) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Candinho convence Samir a dar uma chance para Aderbal e Marilda. Estela é apoiada por Celso. Zulma jura vingança contra Celso. Asdrúbal desconfia de Olga. Medeia descobre que Zé dos Porcos foi a São Paulo atrás de Candinho. Olímpia confronta Lauro. Sabiá vigia Ernesto, que precisa passar a noite no hospital. Estela revela a Celso que seu amor do passado está no hospital. Aderbal e Marilda recebem Samir.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

