Ed Sheeran anuncia mudança para os EUA: 'Sou a única pessoa indo para lá'

Cantor e compositor Ed Sheeran vai morar nos EUA - FABRIZIO BENSCH
Cantor e compositor Ed Sheeran vai morar nos EUA Imagem: FABRIZIO BENSCH
09/09/2025 19h34

O cantor Ed Sheeran, 34, que já emplacou 14 singles e oito álbuns no 1º lugar das paradas do Reino Unido, confirmou que está "prestes a se mudar para a América" com a família.

O que aconteceu

O cantor explicou que a decisão está ligada à sua próxima turnê pelos EUA, já que não faria sentido manter uma rotina de constantes viagens de ida e volta. "Vou fazer uma turnê lá por um tempo, e tenho família, então não posso ficar entrando e saindo. Vamos nos estabelecer lá", contou no podcast 2 Johnnies.

Em tom bem-humorado e sarcástico, em referência ao atual cenário político do país, sob comando de Donald Trump, ele acrescentou: "Estou prestes a me mudar para a América? Sinto que posso ser a única pessoa se mudando para lá?".

A ideia de viver nos Estados Unidos não é nova para Sheeran. No início do ano, ele revelou sua vontade de se mudar para Nashville, cidade considerada o coração da música country. No podcast Call Her Daddy, em abril, o cantor explicou que esse desejo vem de longa data.

Quando você faz a transição para o country, não pode fazer a transição de volta. Nashville é minha cidade favorita nos Estados Unidos e sempre foi meu objetivo final me mudar para lá e fazer a transição para o interior. Ed Sheeran

A guinada de estilo também se conecta à forma como ele se percebe culturalmente. Em junho, no The Louis Theroux Podcast, Sheeran disse que se identifica "culturalmente como irlandês", apesar de ter "obviamente nascido e sido criado na Grã-Bretanha".

Apesar dos planos de atravessar o Atlântico, o artista mantém raízes profundas na Inglaterra. Em sua propriedade em Suffolk, ele construiu dois pubs e uma capela, lugares que se tornaram refúgios pessoais. Além disso, ele mantém vínculo com o futebol local, sendo sócio minoritário do Ipswich Town, clube que acabou rebaixado da Premier League em 2025.

