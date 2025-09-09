Dwayne Johnson interpretará homem de 70 anos cujo melhor amigo é uma galinha

Dwayne Johnson enfrenta um novo desafio, após sua reinvenção em Coração de Lutador - The Smashing Machine, que estreou no Festival de Cinema de Veneza. Ele, que ganhou peso e músculos para o papel, terá que perdê-los para sua nova atuação em Lizard Music, como "Chicken Man".

Na trama, ele fará o papel de um "excêntrico" homem de 70 anos cujo melhor amigo é uma galinha. Lizard Music é um longa de Benny Safdie, que também dirigiu Smashing Machine, além de obras como Joias Brutas.

Durante uma palestra sobre sua carreira no Festival de Cinema de Toronto, ele comentou sobre a perda de peso para o filme: "Ainda tenho um longo caminho a percorrer." "Estou muito animado por ter a chance de me transformar novamente, como pude fazer em Smashing Machine. (Isso significa) comer menos frango", brincou também.

Smashing Machine, que pode render a Johnson sua primeira indicação ao Oscar, também foi tópico da discussão: "Por alguns anos, me senti rotulado porque permiti que isso acontecesse", admitiu. Ele acrescentou: "(Esse filme0 é para mim."