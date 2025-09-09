'Dona de Mim': Rosa faz revelação inédita sobre 1ª esposa de Abel

Filipa (Claudia Abreu) descobre informações sobre Olívia (Andrezza Abreu) no capítulo de amanhã (10), em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Rosa comenta com Filipa sobre o acidente de Olívia. A partir daí, a viúva de Abel começa a sondar Jaques sobre o acidente que vitimou Olívia.

Além disso, Jaques descobrirá em breve que Olívia o enganou no passado. Ele encontra documentos que comprovam que Abel era estéril e, por isso, não pode ser pai de Davi e Ayla.

Ainda nesta quarta, Samuel confessa a Ryan que não quer Sofia convivendo com ele, e Leo apoia o amigo. Nina aconselha Filipa a aceitar a ajuda de Jaques. Davi e Ayla concordam em deixar Leo cuidar de Sofia.

Caco pede a Ayla uma chance para fazer parte da vida das crianças. Leo questiona Samuel sobre a guarda de Sofia. Jeff decide apoiar Ryan. Após o Juiz negar o pedido de guarda de Samuel, Leo pede para obter o direito de responder pelos cuidados com Sofia.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

