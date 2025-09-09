Topo

Entretenimento

'Dona de Mim': Rosa faz revelação inédita sobre 1ª esposa de Abel

Olívia e Rosa em "Dona de Mim" - Reprodução/Instagram e Globo
Olívia e Rosa em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Instagram e Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

09/09/2025 19h11

Filipa (Claudia Abreu) descobre informações sobre Olívia (Andrezza Abreu) no capítulo de amanhã (10), em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Rosa comenta com Filipa sobre o acidente de Olívia. A partir daí, a viúva de Abel começa a sondar Jaques sobre o acidente que vitimou Olívia.

Relacionadas

Assexuais: entenda a orientação sexual de Poliana e Marieta em 'Vale Tudo'

Infertilidade e morte: passado de Abel e Olívia vem à tona em 'Dona de Mim'

O novo rumo de Filipa e Jaques após cena quente e flagra em 'Dona de Mim'

Além disso, Jaques descobrirá em breve que Olívia o enganou no passado. Ele encontra documentos que comprovam que Abel era estéril e, por isso, não pode ser pai de Davi e Ayla.

Ainda nesta quarta, Samuel confessa a Ryan que não quer Sofia convivendo com ele, e Leo apoia o amigo. Nina aconselha Filipa a aceitar a ajuda de Jaques. Davi e Ayla concordam em deixar Leo cuidar de Sofia.

Caco pede a Ayla uma chance para fazer parte da vida das crianças. Leo questiona Samuel sobre a guarda de Sofia. Jeff decide apoiar Ryan. Após o Juiz negar o pedido de guarda de Samuel, Leo pede para obter o direito de responder pelos cuidados com Sofia.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Entretenimento

Ed Sheeran anuncia mudança para os EUA: 'Sou a única pessoa indo para lá'

Trump comemora cancelamento de homenagem a Tom Hanks: 'Cada vez melhor!'

'Dona de Mim': Rosa faz revelação inédita sobre 1ª esposa de Abel

Ator de Game Of Thrones quebra recorde mundial de levantamento de peso

Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 10/9 a 20/9

Maidê Mahl: Amiga compartilha atualização do estado de saúde da atriz, um ano após resgate

Revelação sobre Sandra e descoberta de Candinho reviram 'Êta Mundo Melhor!'

Gravata de grife de Moraes vira assunto nas redes sociais; veja o preço

Casamento arruinou Odete? Vilã recebe 3 notícias péssimas hoje em Vale Tudo

Assexuais: entenda a orientação sexual de Poliana e Marieta em 'Vale Tudo'

Corpo em decomposição é encontrado no Tesla de rapper americano em Hollywood