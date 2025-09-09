Topo

'Dona de Mim' hoje (9): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Jaques (Marcello Novaes) e Davi (Rafael Vitti) em "Dona de Mim" - Reprodução/Globo
Jaques (Marcello Novaes) e Davi (Rafael Vitti) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

09/09/2025 08h50

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (9) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Ryan despista Jeff. Gisele, Caco, Breno e Davi tentam se organizar para cuidar de Ayla. Jaques e Filipa se aproximam, e Davi percebe o encantamento do tio. Ryan comanda a batalha de rimas, e Jeff é um sucesso. Yara beija Manuel. Jeff apoia Stephany e sonda sobre a permanência de Ryan em sua casa. Davi se incomoda ao ver Jaques com Filipa. Dedé questiona se Kami reatará com Ryan. Jaques confessa a Davi que teve um romance secreto com Olívia. Jeff flagra Ryan escondendo o carregamento de Vespa e Durval. Dara alerta Marlon sobre Kami e Ryan. Samuel afirma a Leo que Sofia não estaria segura em sua casa, e Ryan ouve.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

