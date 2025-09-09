Topo

Diretor de arte de 'Harry Potter' morre aos 83 anos

09/09/2025 15h52

Stuart Craig, diretor de arte e produtor de filmes como Harry Potter e Um Lugar Chamado Notting Hill, morreu aos 83 anos neste domingo, 7.

O perfil oficial da franquia de Harry Potter no Instagram publicou uma homenagem a Craig.

"Estamos profundamente tristes com a notícia de falecimento de Stuart Craig. Sem ele, este maravilhoso mundo de imaginação e magia não teria sido possível", diz a nota publicada.

Neil Lamont, colega de profissão do diretor de arte e produtor, usou a página da British Film Designers Guild, sociedade de diretores e designers de cinema britânico, no Facebook para homenagear o amigo. "Ele nunca será esquecido. Sentiremos imensamente sua falta."

Stuart Craig começou a trabalhar como cenógrafo na década de 1960. Em 1980, teve seu primeiro trabalho como designer de produção em Saturno 3 e foi indicado ao Oscar por O Homem Elefante.

Ele recebeu o Oscar de Melhor Direção de Arte em três ocasiões: em 1983, por Gandhi, em 1989, por Ligações Perigosas, e em 1997, por O Paciente Inglês.

