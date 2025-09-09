Topo

Despedida de Angela Ro Ro teve aplausos e pétalas de rosas

09/09/2025 20h09

O velório de Angela Ro Ro foi marcado por uma fortes emoções e homenagens. Realizada nesta terça-feira, 9, no Cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, a despedida teve direito a aplausos e pétalas de rosas jogadas para a cantora.

Em um vídeo compartilhado no Instagram pelo jornalista, pesquisador e produtor Rodrigo Faour, é possível ver o momento em que os presentes aplaudem a artista pela última vez, enquanto pétalas de rosas são jogadas na direção do caixão. Confira abaixo.

Considerada uma das grandes vozes da MPB, Angela Ro Ro morreu nesta segunda-feira, 8, após meses internada em um hospital no Rio, onde realizou uma traqueostomia. Segundo o advogado da cantora, Carlos Eduardo Lyrio, seu desejo era ser enterrada no Cemitério São João Batista, em Botafogo, perto do amigo Cazuza.

Nascida no Rio de Janeiro em 1949, Angela Maria Diniz Gonsalves recebeu esse nome em homenagem à cantora Angela Maria (1929-2018). Filha única, ela estudava piano clássico desde a infância, na mesma época em que ganhou o apelido de Ro Ro, por conta de sua voz rouca. Entre suas grandes composições, deixa Amor, Meu Grande Amor, Tola Foi Você e Só Nos Resta Viver.

Em comunicado, o advogado esclareceu ao Estadão o motivo da morte da artista: "Angela faleceu [na segunda-feira] pela manhã no hospital Silvestre, onde estava internada por uma infecção contraída no próprio hospital. A sua única companheira de quatro anos está absolutamente consternada com o seu falecimento."

"Sua companheira verdadeira e atual não quer se identificar no momento. Sobre a causa da morte, a cantora contraiu uma outra bactéria na UTI onde estava eis que ela não estava totalmente isolada dos demais doentes", completa o comunicado.

