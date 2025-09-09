'Castelo Infinito' é mais do mesmo, mas isso é o suficiente

Pode parecer pejorativo chegar aqui e dizer que o filme de anime mais esperado dos últimos anos é apenas "mais do mesmo", mas é a melhor forma para definir o novo longa de "Demon Slayer", que chega aos cinemas brasileiros esta semana. O "Castelo Infinito" é tudo o que você imagina da produção: tem uma animação deslumbrante, lutas empolgantes, flashbacks dramáticos, Tanjiro agindo como coach motivacional dos personagens...

Sequência direta do arco do Treinamento Hashira, aqui vemos os Caçadores de Onis atravessando o Castelo Infinito de Muzan para derrotar o grande inimigo da obra. Em vários momentos do filme fica evidente que se trata de um arco final, pois os personagens falam a todo momento que "hoje acabará essa guerra milenar". O problema é que esse "hoje" pode demorar um pouquinho, afinal não temos qualquer previsão de quando os próximos dois filmes da trilogia serão lançados.

Inclusive o fato de ser uma trilogia pode confundir as pessoas. O filme não tem uma estrutura padrão de longa-metragem, e é quase uma maratona de combates envolventes. Pode ser uma decepção para quem queria ver uma história um pouco mais elaborada, mas funciona bem quando você chega com a expectativa correta. Mesmo assim, os três combates do longa conseguem empolgar, principalmente a esperada luta entre Tanjiro e Akaza.

"Castelo Infinito" é ideal para fãs de "Demon Slayer", até por parecer apenas uma colagem de uns 10 episódios da obra. Considerando o sucesso do anime, a qualidade e o engajamento dos fãs, produzir um filme que é 'mais do mesmo' é o bastante para que a chama dos caçadores de onis não se apague entre os fãs.

"Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba O Filme: Castelo Infinito"

Quando estreia? 11 de setembro nos cinemas brasileiros

'Demon Slayer' é capaz de derrubar 'Dragon Ball' na preferência latina

Andar pela Cidade do México é saber que você vai esbarrar com alguma coisa de Dragon Ball. Camisetas, pôsteres, quadrinhos, bonequinhos de pelúcia (respeitando ou não a proporção dos personagens). Até o crachá do funcionário do hotel em que estive tinha um desenho de um Gotenks SSJ4! Mas se Goku é a preferência nacional do México há algumas décadas, pode ser que um novo competidor esteja chegando para disputar essa vaga.

Foi realizada na Cidade do México uma grandiosa pré-estreia do novo filme de "Demon Slayer", com uma estrutura surpreendente. Na área de eventos do shopping Grand Toreo Plaza foram erguidos palco, passarela, construções, portais e diversos banners. Otakus até dormiram na porta do local para conseguir um espaço privilegiado na frente, tudo para prestigiar a presença de influenciadores e dubladores. Foi algo muito grandioso, coisa que poucas vezes vi na vida.

Durante meus passeios pela cidade, percebi que Tanjiro e seus amigos caçadores de oni estão lentamente ocupando espaços. É até esperado o mangá estar em destaque na Loja Panini, responsável pela publicação da obra por lá, mas encontrei pequenos Hashiras de pelúcia até mesmo em uma banquinha de artesanato em uma estação de trem. E com muito mais destaque que os chaveiros de Goku.

Acompanhei de longe uma conversa entusiasmada de adolescentes em frente a um quiosque de produtos geek. A vendedora, já sabendo que a pré-estreia de "Demon Slayer" estava a caminho, não se fez de rogada e trabalhou usando um cosplay de Giyu Tomioka. Os fãs de "Demon Slayer", num geral, parecem ser otakus mais novos. Muitos estavam de cosplay e acompanhados pela família.

Mas não é como se Goku, Vegeta e os demais fossem o boneco de cowboy deixado de lado quando a criança ganha um astronauta. Existe um respeito evidente ao legado do saiyajin em todo lugar que visitei no México. Porém a série não teve tanto êxito para ser transmitida às novas gerações. Então os novinhos estão abraçando histórias como "Demon Slayer". Durante o evento da pré-estreia, muitos ergueram a mão quando o apresentador Hector Trejo perguntou quantos começaram a ver anime com "Demon Slayer", sinal que a obra (e a pandemia) deram uma forcinha para a força da animação japonesa desse lado do globo.

Independente de quem vai ocupar o coração dos otakus pelas próximas décadas, sabemos que uma celebração da cultura do anime dessa forma que foi feita é um sinal que o nicho já não é mais tão pequeno assim. E, como disse o representante da Crunchyroll durante a coletiva de imprensa, há a previsão de que nos próximos anos tenhamos 100 milhões de otakus na América Latina. Agora é daqui para cima.

Curiosidades curtinhas sobre a pré-estreia mexicana de 'Demon Slayer'

Reuni aqui algumas coisinhas curiosas sobre o evento que acompanhei na Cidade do México, confira:

Os dubladores mexicanos foram muito ovacionados, tanto quanto o Natsuki Hanae (voz original do Tanjiro, também presente no evento). A cultura latina de valorização da dublagem é mesmo muito parecida.

Assistir ao filme com fãs na sala é acompanhar a torcida pelos personagens. Segundo os gritinhos de empolgação dos otakus, o top 3 de personagens mais queridos é composto por Tanjiro (1º), Tomioka (2º) e Zenitsu (3º). Sim, o Zenitsu está nessa lista.

Observei muitos fãs comentando sobre as lágrimas derrubadas no último flashback exibido no filme. Realmente foi algo bem emocionante.

A maior quantidade de cosplay foi, claro, a dupla Tanjiro e Nezuko. Mas alguns estavam com fantasias fora da caixinha, como um querido que foi como o marombeiro que fabrica as katanas do Tanjiro.

Por conta do calor causado pela estrutura do shopping, a organização distribuiu garrafas de água e leques. Curiosamente, o leque é a arma de um dos inimigos do filme, então foi uma decisão muito certeira e também temática.

E como é o mercado de mangás do México?

Como estava na Cidade do México a trabalho, aproveitei o momento para explorar um pouco o mercado de quadrinhos local. Embora seja bem mais recente que o brasileiro, ele tem algumas peculiaridades curiosas.

A primeira coisa que podemos notar é o preço. Os títulos não são tão distantes assim do valor cobrado no Brasil (uma média de 179 pesos mexicanos, cerca de R$ 50), mas os mangás apresentam uma qualidade maior. Num geral eles são lançados com sobrecapa, e dentro encontramos marcador de página. Também chama a atenção a variedade de formatos. Algumas obras são lançadas em capa dura, outras em tamanhos com dimensões bem diferentes. A Edição Definitiva de Dragon Ball é consideravelmente maior que a brasileira.

Os títulos publicados no Brasil e no México não são tão diferentes, mas percebi algumas nuances. Às vezes eles conseguem mangás cujo lançamento brasileiro é mais demorado, como o "Yomi no Tsugai", que será lançado em breve por aqui. E também existem aqueles mangás que não têm muita chance de sair por aqui, como é o caso de "Captain Tsubasa" ('Super Campeões'), uma aposta longa e com traço datado.

A maior dificuldade, no entanto, foi encontrar os mangás em lojas físicas. Títulos como "Jojolion", "Demon Slayer" e demais eram encontrados até em redes de hipermercados, mas tive dificuldade de ver mangás em livrarias pelo país.

Encerramos por aqui nossa cobertura especial de "Demon Slayer" na Cidade do México. Arriba e até a próxima semana, otakus!

*Jornalista viajou à Cidade do México a convite da Crunchyroll.