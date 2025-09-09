Topo

Entretenimento

Corpo em decomposição é encontrado no Tesla de rapper americano em Hollywood

D4vd durante show no festival Coachella 2025 - Emma McIntyre/Getty Images
D4vd durante show no festival Coachella 2025 Imagem: Emma McIntyre/Getty Images

09/09/2025 17h28

Um corpo em estado de decomposição foi encontrado no porta-malas de um Tesla registrado no nome do astro emergente do rap americano D4vd, informaram a Polícia e meios de comunicação nesta terça-feira (9).

O que aconteceu

Na segunda-feira, vizinhos de um depósito de veículos chamaram a polícia para reportar um cheiro de podre que vinha do estacionamento em Hollywood.

Quando os agentes chegaram, disseram ter encontrado um corpo em estado de decomposição envolto em plástico no porta-malas, que neste modelo de veículo elétrico fica na parte da frente. O carro foi apreendido.

"Fomos notificados esta manhã e o veículo esteve aqui por uns dois dias", contou à imprensa Robert Peters, do Departamento de Polícia de Los Angeles.

O carro está registrado no Texas em nome de David Anthony Burke, cujo nome artístico é D4vd, reportou o canal ABC7.

D4vd tem um show agendado em Minneapolis nesta terça-feira, como parte da turnê mundial do cantor de 20 anos.

O rapper saltou para a fama em 2022, quando sua música, "Romantic Homicide", virou um sucesso no TikTok.

D4vd é muito ativo nas redes sociais, onde promoveu seu novo álbum nos últimos dias, sem fazer menção ao incidente.

O depósito de veículos onde o corpo foi encontrado fica perto da nova lanchonete da Tesla, empresa de propriedade de Elon Musk, que abriu as portas em julho em Hollywood.

