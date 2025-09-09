Topo

Corpo de Angela Ro Ro é velado no RJ; fãs e amigos se despedem da cantora

do UOL

De Splash, em São Paulo

09/09/2025 13h26Atualizada em 09/09/2025 13h40

O velório de Angela Ro Ro acontece no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, região central do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Fãs, amigos e familiares se despedem da cantora na capela Ecumênica 1, das 13h às 16h. "Todos os fãs possuem o direito de se despedirem da cantora", disse o advogado da artista, Carlos Eduardo Campista de Lyrio, em contato com Splash.

Angela Ro Ro morreu ontem, aos 75 anos, na capital fluminense. A compositora tratava um quadro de infecção hospitalar.

Ela estava internada no Hospital Silvestre, no Cosme Velho, desde o dia 17 de junho. À época, a estrela deu entrada na unidade de saúde com um quadro grave infecção pulmonar.

Velório de Angela Ro Ro - Victor Chapetta/Brazil News - Victor Chapetta/Brazil News
Coroa de flores enviada pelo Ministério da Cultura para o velório de Angela Ro Ro
Imagem: Victor Chapetta/Brazil News
Coroa de flores enviada pelo Ministério da Cultura para o velório de Angela Ro Ro - Victor Chapetta/Brazil News - Victor Chapetta/Brazil News
Coroa de flores enviada pelo Barão Vermelhono velório de Angela Ro Ro
Imagem: Victor Chapetta/Brazil News
VelÃ³rio de Angela Ro Ro - Victor Chapetta/Brazil News - Victor Chapetta/Brazil News
Coroa de flores enviada por fãs
Imagem: Victor Chapetta/Brazil News
VelÃ³rio de Angela Ro Ro - Victor Chapetta/Brazil News - Victor Chapetta/Brazil News
Coroa de flores enviada pela família Frejat
Imagem: Victor Chapetta/Brazil News

