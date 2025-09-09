Topo

Charlie Sheen fez lipoaspiração após prostituta chamá-lo de gordo

Charlie Sheen realizou uma lipoaspiração por ser chamado de gordo Imagem: Reprodução/Instagram
Colaboração para Splash, em São Paulo

09/09/2025 09h22

Charlie Sheen, 60, realizou uma lipoaspiração após ser chamado de "gordo" por uma prostituta.

O que aconteceu

A revelação foi feita em seu livro de memórias, "The Book of Sheen". O comentário foi feito em Toronto, no Canadá, quando ele filmava "Rated X" (2000) com o irmão, Emilio Estevez.

De acordo com ele, quis "encerrar seu período de celibato" com uma "morena linda". O astro de "Two and a Half Men" convidou a mulher para seu hotel.

O ator relembrou que ela "estendeu a mão e deu um tapa em sua barriga". Na situação, disse que a acompanhante perguntou: "O que você acha, gordinho? Está a fim do segundo round?".

No livro, o artista não escondeu seu incômodo com o comentário. "Nossa, moça, você tinha 10 mil apelidos para escolher e foi com esse?. Eu queria explodir meus miolos. É incrível aonde uma palavra pode levar um cara", escreveu em um trecho.

Charlie Sheen contou que a fala o levou a consultar um médico especializado em lipoaspiração ao retornar para Los Angeles, nos EUA. "[É] comum que muita gente ganhe bastante peso após ficar sóbrio, especialmente quando os estimulantes eram a droga preferida", acrescentou em outra passagem.

