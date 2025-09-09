Topo

O novo rumo de Filipa e Jaques após cena quente e flagra em 'Dona de Mim'

Jaques (Marcello Novaes) beija Filipa (Claudia Abreu) em Dona de Mim - Divulgação/Globo
Clara Ribeiro

Colaboração para Splash, em São Paulo

09/09/2025 16h54

O destino de Filipa (Claudia Abreu) cai nas mãos de Jaques (Marcello Novaes) em "Dona de Mim". Splash teve acesso às cenas que irão ao ar no capítulo desta terça-feira (9). Confira a seguir.

O que vai acontecer

Após receber alta do hospital, Filipa tenta retomar aos poucos a rotina. No capítulo de hoje de 'Dona de Mim', ela aceita o convite de Jaques de fazer um luau no jardim da mansão.

A conversa entre eles é marcada por lembranças do passado e reflexões sobre culpa, transformação e desejo. Filipa confronta Jaques sobre atitudes antigas, mas também reconhece que algo nele parece ter mudado.

Davi (Rafa Vitti) vê Jaques (Marcello Novaes) beijando Filipa (Claudia Abreu) em Dona de Mim - Divulgação/Globo - Divulgação/Globo
O clima de encantamento culmina quando Jaques se aproxima para beijar Filipa. Esse momento que é interrompido pela consciência de Filipa. Jaques tenta convencê-la a viver o momento como uma fantasia, mas Filipa resiste.

Quem assiste tudo de longe é Davi (Rafa Vitti). Mais tarde, o rapaz confronta Jaques sobre a atitude do vilão perante à madrasta.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

