Catherine Zeta-Jones insinua interesse em fã pré-adolescente e é criticada

Catherine Zeta-Jones é destaque como Mortícia Addams na série "Wandinha"
Catherine Zeta-Jones é destaque como Mortícia Addams na série 'Wandinha' Imagem: Reprodução/EW
09/09/2025 23h26

Catherine Zeta-Jones, 55, foi alvo de críticas na internet por um comentário inapropriado sobre um fã pré-adolescente.

O que aconteceu

A atriz comentou que vem fazendo sucesso com o público mais jovem por conta de sua participação em "Wandinha" (Netflix). "Agora tenho uma nova geração de fãs", festejou, durante participação no programa Late Show with Seth Meyers.

Ela contou que, recentemente, foi abordada por um menino de 12 anos que lhe pediu um autógrafo. "Eu estava jogando golfe com Michael [Douglas, 80, seu marido] outro dia e um garoto muito bonito de 12 anos veio até mim e pediu meu autógrafo."

Zeta-Jones deu a entender que achou a criança, de alguma forma, atraente. "Ele era, tipo, muito bonito. Aí pensei: 'Quando eu tiver 70 anos, esse menininho vai ter uns 33'."

Vários internautas criticaram a atriz por normalizar esse tipo de pensamento sobre uma criança. "Sei que ela é casada com um homem muito mais velho, mas ela já era adulta quando tomou essa decisão. Pensar e falar sobre uma criança dessa maneira é inaceitável. Estou absolutamente chocada que ela tenha pensado que essa seria uma história fofa para compartilhar com o mundo. Menina, pare logo!", 'aconselhou' uma usuária do Reddit, segundo o portal Page Six.

Houve, inclusive, quem enxergasse um viés pedófilo no comentário de Catherine. "Um lembrete de que mulheres também podem ser pedófilas. Nenhuma pessoa 'normal' pensa assim. De jeito nenhum", considerou outro usuário da mesma rede social.

