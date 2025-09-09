Topo

Casamento arruinou Odete? Vilã recebe 3 notícias péssimas hoje em Vale Tudo

Odete (Debora Bloch) e César (Cauã Reymond) se casaram em "Vale Tudo" - Estevam Avellar/Globo/Divulgação
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

09/09/2025 17h54

Após se casar com César Ribeiro (Cauã Reymond), Odete (Debora Bloch) deve enfrentar alguns percalços e perder muito dinheiro a partir do capítulo desta terça-feira (9) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Marco Aurélio fica de olho na cadeira da chefe. Hoje, o pai de Tiago comenta com Leila que o Conselho da TCA acabará afastando Odete da presidência. O que o executivo quer é realmente isso, mas a vilã confrontará o funcionário, afirmando que sabe que ele continua lhe roubando.

Empresa pode ser afetada drasticamente com a nova relação. Também nesta terça, Afonso comenta com Solange que o casamento da mãe afetou a TCA com a queda das ações da empresa.

César é o porta-voz de outra notícia bombástica para Odete. Ele revela à esposa que participou do roubo do quadro de Heleninha, afirmando que foi ideia de Maria de Fátima. Em seguida, Mário Sérgio comunica a Odete que foi mesmo a jovem a responsável pela matéria difamando o amigo. Mesmo sabendo toda a verdade, a executiva presenteia o marido com um carro "zero".

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

