Ator de Game Of Thrones quebra recorde mundial de levantamento de peso

Hafthor Júlíus Björnsson, 36, conhecido mundialmente como Gregor Clegane — o 'Montanha' de Game of Thrones — voltou aos holofotes no último sábado (6). O islandês levantou 510 quilos no The Strongman Open e quebrou o recorde mundial de levantamento de peso.

O que aconteceu

Björnsson também se tornou o primeiro homem a erguer mais de 500 kg em três ocasiões diferentes (501, 505 e agora 510). Na competição ele superou os vice-campeões Austin Andrade e Adam Bishop com uma vantagem de 40 kg.

Em julho, o ator já havia quebrado o recorde de levantamento de peso. Na oportunidade, ele levantou 505 quilos durante uma competição na Alemanha.

Após a nova conquista, o ator disse ainda que a marca alcançada não era sua capacidade máxima: "É incrível como pareceu fácil. Sinceramente, acredito que eu conseguiria levantar 530 kg. O que acham?", afirmou.

Com 2,06 metros de altura e 200 kg, o ator mantém uma rotina que impressiona. Na manhã do campeonato, o "gigante" compartilhou seu café da manhã: batatas (doces e normais), ovos, arroz, iogurte grego, aveia com mirtilos e suco de laranja. "Eu nunca mudo nada no dia da competição", disse ele. "A mesma comida, o mesmo plano. Mantenha o estômago feliz, mantenha o foco."

Hafthor volta à atuação no ano que vem. O ator será o vilão do novo filme live-action de He-Man, "Mestres do Universo".

*Com informações de reportagem publicada em 29/07/2025