Topo

Entretenimento

Ator de 'Breaking Bad' agride filha do vizinho com mangueira e é preso

09/09/2025 12h14

O ator americano Raymond Cruz foi preso nessa segunda-feira, 8, acusado de agredir a filha dos vizinhos com uma mangueira de jardinagem. A informação é do portal TMZ. Segundo o portal, a polícia de Los Angeles foi acionada após receber uma denúncia sobre a agressão.

O desentendimento começou quando Cruz lavava seu carro. Conforme a denúncia, ele pediu que a menina saísse do caminho. Quando ela não o fez, ele usou a mangueira para espirrar água em sua direção. A jovem não teve nome ou idade revelados.

Hoje aos 60 anos, Cruz é mais conhecido por ter interpretado o letal antagonista Tuco Salamanca em Breaking Bad. O personagem era o chefe do cartel mexicano e distribuidor do alto escalão do tráfico, sobrinho do patriarca Don Hector Salamanca (Mark Margolis). O ator também participou do spin-off Better Call Saul, interpretando o mesmo personagem, e das séries The Closer e Nova Vita.

Logo após a prisão, Raymond prestou depoimento e foi liberado. O ator concordou em retornar ao tribunal no dia 1º de outubro para uma audiência.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

Raul Gil recebe alta após quadro de diverticulite aguda e desidratação

Ator de 'Breaking Bad' agride filha do vizinho com mangueira e é preso

Isabella Santoni aposta em biquíni laranja em dia de sol na Barra da Tijuca

'Vale Tudo' muda de horário nesta terça

Dwayne Johnson interpretará homem de 70 anos cujo melhor amigo é uma galinha

'A confusão foi depois', diz Whindersson sobre término com Luiza Sonza e polêmica com Vitão

Flávia Alessandra detalha volta 'mais afiada' de vilã a 'Êta Mundo Melhor!'

Documentário da Netflix choca público: 'Coisa mais perturbadora que já vi'

Quem saiu do 'Estrela da Casa'? Talíz é eliminada; veja porcentual de votos

Velório de Angela Ro Ro será nesta terça em cerimônia aberta ao público

Arthur O Urso revela coleção com mais de 200 calcinhas: 'São histórias'