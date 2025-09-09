Topo

Assexuais: entenda a orientação sexual de Poliana e Marieta em 'Vale Tudo'

Marieta (Cacá Ottoni) e Poliana (Matheus Nachtergaele) em "Vale Tudo" - Estevam Avellar/Globo
Marieta (Cacá Ottoni) e Poliana (Matheus Nachtergaele) em 'Vale Tudo' Imagem: Estevam Avellar/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

09/09/2025 17h53

O "A" da sigla LGBTQIA+, que representa as pessoas assexuais, ganhou destaque como uma das pautas abordadas no remake de "Vale Tudo" (Globo). Primeiro, o público soube que se tratava da orientação sexual de Poliana (Matheus Nachtergaele). Depois, Marieta (Cacá Ottoni) revelou também fazer parte dessa comunidade.

O que aconteceu

Poliana é uma pessoa assexual. Em junho, o melhor amigo de Raquel (Taís Araújo) contou para Aldeíde (Karine Teles) sua verdadeira orientação.

Assexualidade é a falta total, parcial ou condicional de atração sexual, independentemente do gênero do parceiro. Ela é considerada uma orientação sexual, assim como a homossexualidade ou a heterossexualidade.

Poliana (Matheus Nachtergaele) em 'Vale Tudo' - Manoella Mello/Globo - Manoella Mello/Globo
Poliana (Matheus Nachtergaele) em 'Vale Tudo'
Imagem: Manoella Mello/Globo

Isso não significa falta de sentimentos ou de capacidade de amar, mas sim uma forma diferente de vivenciar a sexualidade. Pessoas assexuais podem não sentir desejo de manter relações sexuais, porém, podem ter vínculos afetivos profundos.

Cerca de 8% das mulheres brasileiras e 2,5% dos homens se identificam como assexuais. Os dados são do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo.

"Assexual" é diferente de "assexuado", que significa ausência de sexualidade. A pessoa assexual, como Poliana e Marieta, possui sexualidade, mas não sente atração sexual.

Identidades e relacionamentos

A comunidade assexual é diversa, isto é, dentro do espectro, existem diferentes identidades. Assexual estrito não sente atração sexual por nenhum gênero; demissexual só sente atração após criar um vínculo emocional; graysexual sente atração raramente, em situações específicas; assexual fluido pode transitar entre diferentes formas de vivenciar a assexualidade.

Cacá Ottoni é Marieta em Vale Tudo; ela e Poliana (Matheus Nachtergaele) vão namorar - Sergio Baia/Reprodução/Instagram - Sergio Baia/Reprodução/Instagram
Cacá Ottoni é Marieta em 'Vale Tudo'; ela e Poliana (Matheus Nachtergaele) vão namorar
Imagem: Sergio Baia/Reprodução/Instagram

Ser assexual não significa estar sozinho. Muitas pessoas buscam relacionamentos amorosos sem foco no sexo. Algumas podem se apaixonar, outras não. Há também quem pratique a masturbação, mas sem necessariamente sentir prazer da mesma forma que outras orientações vivenciam.

Marieta e Poliana começam a namorar no capítulo desta terça-feira (9). "Marieta é assexual romântica, tanto que ela diz que já teve relacionamentos anteriores. E uma das questões que mais gera dúvidas é sobre a possibilidade de casais assexuais. Existem muitos! Eles apenas não têm envolvimento sexual", declarou a atriz Cacá Ottoni, ao Extra.

Tenho recebido muitas mensagens de pessoas que se descobriram por conta da novela ou que se encorajaram agora com a trama para lidar com a própria assexualidade de uma maneira mais leve. E dentro de uma sociedade hiperssexualizada em que vivemos, pensam que o assexual tem uma patologia Cacá Ottoni, ao Extra

"Vale Tudo" não é a primeira novela a retratar a assexualidade. Em 2022, "Travessia" (Globo) tinha dois personagens assexuais: Rudá (Guilherme Cabral) e Caíque (Thiago Fragoso).

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

