Arthur O Urso revela coleção com mais de 200 calcinhas: 'São histórias'

Arthur O Urso mostra coleção de calcinhas Imagem: Divulgação
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

09/09/2025 11h40

Arthur O Urso revela que tem coleção de calcinhas e explica motivo.

O que aconteceu

Influenciador diz que a ideia de colecionar começou quando perdeu a virgindade. "Na adolescência cheguei a pesar 180 quilos, me sentia invisível. Só depois da bariátrica, aos 19 anos, perdi a virgindade. Guardei a primeira calcinha como um troféu daquele momento", lembrou.

Ele exibe a coleção no centro de sua sala. "Está bem no meio da minha casa. Quem entra já vê. Não escondo. Alguns colecionam rolhas de vinho, eu coleciono calcinhas", indicou.

Com mais de 200 peças íntimas, destacou que continua a tradição. "Não parei. Sempre que vivo algo marcante, guardo. É como um diário íntimo, só que em vez de palavras, são calcinhas. Não são só calcinhas, são histórias. Cada uma dessas mulheres fez parte da minha vida de alguma forma", ressaltou.

Apesar de dizer que é seu estilo de vida, Arthur O Urso admite que a coleção assusta algumas mulheres. "Muitas mulheres ainda encaram como falta de compromisso. Para mim, é apenas uma forma de viver com liberdade", concluiu.

