Ana Paula Siebert revela o que a atraiu em Roberto Justus: 'Mais gostoso'

Ana Paula Siebert e Roberto Justus falam de relação e atração - Reprodução/Instagram
Ana Paula Siebert e Roberto Justus falam de relação e atração Imagem: Reprodução/Instagram
Colaboração para Splash, em São Paulo

09/09/2025 10h44

Ana Paula Siebert, 37, revelou o que achava mais charmoso em Roberto Justus, 70, além de relembrar o início do romance e compartilhar o que gastaria no cartão do marido.

O que aconteceu

A modelo admitiu que se sente atraída pela coxa do companheiro. "Tenho uma coisa que acho muito bonita em você e outra que acho muito gostosa em você. Acho bonito os seus olhos e tive a sorte de a Vicky puxar seus olhos. E o mais gostoso é a coxa. Ele tem uma coxona, um dia, vocês reparem", disse em vídeo postado ontem no Instagram.

A influenciadora relembrou o início da relação. "A gente começou nosso relacionamento no meio de um furacão, uma separação muito recém-acontecida, de uma família muito querida. Cheguei sem entender nada do que estava acontecendo e a gente encarou muitas críticas, não só pela rapidez como você se apaixonou, mas pela diferença de idade, uma pessoa 32 anos mais nova que ele. A gente teve esse julgamento que foi muito pesado."

De acordo com ela, aprendeu a ter paciência no relacionamento. "Virei uma pessoa muito mais paciente. Como a gente tem uma família muito completa, muito grande, tive que aprende a me colocar no lugar do outro para conseguir trazer harmonia para o ambiente e agregar", explicou.

Ana Paula Siebert confessou o que compraria no cartão de Roberto Justus. "O sonho material da minha vida é ter Justus Black sem limite, poder entrar no shopping, gastar o que eu quisesse. [Compraria] um avião para ir viajando esse mundo sem pegar fila (...). Sonho seria um avião só meu com combustível ilimitado", entregou.

