Amor antigo: revelação de Estela marca volta de Sandra em Êta Mundo Melhor!

Estela (Larissa Manoela) e Sandra (Flávia Alessandra) em Êta Mundo Melhor! - Reprodução/Globo
Estela (Larissa Manoela) e Sandra (Flávia Alessandra) em Êta Mundo Melhor! Imagem: Reprodução/Globo
Colaboração para Splash, em São Paulo

09/09/2025 09h56

Após Sabiá (Fábio de Luca) capturar Ernesto (Eriberto Leão), Estela (Larissa Manoela) revela a Celso (Rainer Cadete) que seu amor do passado, Ernesto (Eriberto Leão) está no hospital. Após isso, uma reviravolta acontece em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Ernesto (Eriberto Leão) torceu o pé e precisou ser levado ao hospital. O detetive então chamou Estela para atendê-lo e a mocinha entrou em choque ao descobrir quem é o paciente.

Perturbada, Estela foge do hospital, corre até a praça e começa a relembrar cenas do passado. Ela revive o momento em que se apaixonou por um homem mais velho. Esse homem é justamente Ernesto, que um dia prometeu fazê-la a mulher mais feliz do mundo.

As lembranças deixam a enfermeira ainda mais abalada. De repente, Celso aparece e a questiona: "Estela, o que está acontecendo?". Emocionada, ela responde: "Celso!... Graças a Deus... é você!". "Sim, sou eu. Quem achou que fosse?", pergunta o personagem de Rainer Cadete.

Ernesto (Eriberto Leão) e Sandra (Flávia Alessandra) em 'Êta Mundo Bom' - Divulgação/Globo - Divulgação/Globo
Ernesto (Eriberto Leão) e Sandra (Flávia Alessandra) em 'Êta Mundo Melhor'
Imagem: Divulgação/Globo

Com isso, Estela revela a Celso que o amor de seu passado está no hospital, abrindo o jogo que se trata de Ernesto. Celso liga os pontos e conta à namorada que Ernesto também enganou sua irmã e a ex-esposa de Candinho (Sérgio Guizé).

Revelação marca algumas reviravoltas na trama das 18h. Celso lê uma carta de Sandra (Flávia Alessandra), que retornará à história em breve, e Ernesto acaba preso novamente, sendo pressionado por Candinho sobre o paradeiro de seu filho.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

