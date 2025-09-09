Topo

Fefito ou ex-Globo? Chico e Bárbara analisam quem pode estar em A Fazenda

Do UOL, em São Paulo

09/09/2025 12h09

Bárbara Saryne avalia no Central Splash, do Canal UOL, que a jornalista Michelle Barros pode surpreender e confirmar participação em A Fazenda. Cristina Rocha e Fefito já negaram estar no reality show, mas só a estreia vai acabar com as especulações.

Dizem que o silêncio diz muito, né? E acho que nesse caso pode ser um indicativo de que ela [Michelle Barros] vai estar lá. E acho que seria um nome, sim, que surpreenderia. Bárbara Saryne

Muita gente ainda tem a imagem dela como apresentadora de telejornal, né? Passou pela Globo, então o pessoal fala: 'pô, da Globo, vai pra Fazenda'. Causa aquela surpresa, né? E acho que ela seria uma participante que se posicionaria bem.Bárbara Saryne

Chico Barney destaca que Cristina Rocha negou convite para participar do reality, dizendo que aceitaria apenas como apresentadora, e que Fefito também afastou os rumores "veementemente".

Um outro nome foi Cristina Rocha. Ela revelou que teria recebido e negado o convite para estar nesta temporada. Ela disse que só entraria no reality para ser apresentadora. Chico Barney

Bárbara Saryne avalia que a negativa de Cristina Rocha foi contundente, mas que a dúvida permanece até o anúncio oficial.

Olha, eu achei essa resposta dela convincente, porque dizer nunca e que quem entra é desesperado, ela foi um pouquinho forte ali pra tentar convencer. Se ela aparecer lá depois disso, né? O pessoal vai falar, poxa, 'a Cristina tá desesperada'? Eu acho que ela não vai mesmo, né?Bárbara Saryne

Chico Barney brincou que quem aceita o convite da reality show está um pouco "necessitado". A dupla comenta que o público costuma julgar quem topa entrar em realities, associando a decisão à busca por exposição ou a dificuldades financeiras, mas reconhece que o formato exige coragem.

Eu acho que A Fazenda é a Porta dos Desesperados, que tinha voltado lá no SBT também. É o lugar de desesperado. Como nós estamos aqui desesperados pelo seu like, está me entendendo?Chico Barney

LIVES

  • Chico Barney e Bárbara Saryne estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:
10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

Veja a íntegra:

