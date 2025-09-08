Topo

Whindersson Nunes recorda separação de Luísa Sonza e 'ciúme' de Vitão

Whindersson Nunes recordou o fim de seu casamento com Luísa Sonza Imagem: Reprodução/Globo
Whindersson Nunes, 30, recordou o fim de seu casamento com Luísa Sonza, 27, em 2020.

O que aconteceu

O humorista revelou que, ao contrário do que muitos pensam, a separação aconteceu de forma pacífica. "Não foi difícil, porque a gente terminou tranquilo. A confusão foi depois, com as pessoas, mas terminamos tranquilo", esclareceu ele, em entrevista ao programa De Frente com Blogueirinha.

Whindersson contou ter questionado Luísa sobre Vitão, 26 — mas esta lhe garantiu que só envolveu com o cantor quando já estava separada do ex. "Eu perguntei para ela se ela gostava dele antes de terminar comigo. Ela falou que não, que estava de boa, que era só trabalhar mesmo e tudo mais. Foi essa a resposta."

Ele acrescentou que não descarta de todo uma reconciliação uma reconciliação com a outra ex-mulher, Maria Lina, 26. "Eu tenho esse carinho, voltaria, sim. Hipoteticamente, não que eu tenha vontade, gente! Eu conheço as pessoas com quem sou muito apaixonadinho. Tenho memórias boas com a Maria, coisas boas."

