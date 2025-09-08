Topo

'Vale Tudo' pega fogo com dois novos casais e barraco em casório de Odete

Odete (Debora Bloch) em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
Odete (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

08/09/2025 21h00

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (9) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Um novo casal se forma oficialmente em "Vale Tudo". Tudo acontece após Raquel aceitar o convite de Renato e Solange para publicar uma matéria sobre a Paladar na revista da Tomorrow. Depois, Marieta incentiva Poliana a aparecer com Raquel na matéria da Paladar. O clima entre os dois esquenta e eles decidem namorar.

Mais um par ganha força no capítulo de terça-feira. Renato fotografa Heleninha, e acaba rolando um clima entre os dois. Isso já estava programado no roteiro do remake, mas não aconteceu na versão de 1988.

Por fim, neste mesmo capítulo, um grande barraco quase arruína casamento de Odete. A ricaça dá orientações para Celina organizar seu casamento. Logo após, Maria de Fátima e Mário Sérgio tramam contra o casamento da empresária com César.

Fátima planta uma notícia na internet dizendo que Odete se casou com o ladrão que roubou o quadro de Heleninha. César decide fugir da festa com Olavo. Porém, Odete deve contornar a situação e anunciar aos convidados que tudo não passa de uma fake news.

Outros acontecimentos marcam esse capítulo: Solange reage quando Maria de Fátima e Mário Sérgio insistem em falar com ela e Afonso. Aldeíde teme a reação de Consuêlo ao saber que André irá morar com ela. Bruno ajuda Ivan a fazer o vídeo de divulgação da agência.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

