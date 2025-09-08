Popular e realista: o que sabemos de 'Três Graças', próxima novela das 21h

"Três Graças" é a próxima novela das 21h da Globo. Trama quer ser popular e realista, abordando conflitos de classe, a luta do bem contra o mal e debate em torno de honestidade, corrupção e ética.

Qual é a sinopse da novela "Três Graças"?

A protagonista da história, Gerluce (Sophie Charlotte), é uma mulher inconformada com as injustiças que assolam a favela onde vive, em São Paulo. A sinopse evidencia alguns dilemas que a personagem enfrentará: corruptos que prejudicam uma multidão de doentes em benefício próprio, a luta do bem contra o mal e a dúvida sobre até onde ir quando se precisa batalhar pela sobrevivência em uma São Paulo tão desigual.

Ela integra uma família de mães solo: é filha de Lígia Maria das Graças (Dira Paes) e mãe de Joélly Maria das Graças (Alana Cabral). Criada pela mãe, que engravidou na adolescência e foi abandonada pelo pai, Gerluce enfrentou destino parecido com a chegada da filha na fase em que se preparava para entrar na faculdade. Faz de tudo para cuidar da mãe idosa e para que a filha não precise abrir mão dos sonhos.

Descrita como forte e de pensamento positivo, Gerluce se vê em uma situação que pode mudar o rumo de sua vida ao identificar um esquema de corrupção na casa da perversa Arminda (Grazi Massafera). Ela trabalha como cuidadora de Josefa (Arlete Salles), mãe idosa de Arminda.

Arminda e seu amante, Santiago Ferette (Murilo Benício), lideram um esquema de falsificação de remédios que impacta não apenas a saúde da mãe de Gerluce, mas a de muitas pessoas da favela onde vive. Também lá, na mansão da patroa, ela encontra uma grande quantia de dinheiro guardada dentro de uma estátua escondida.

É nesse contexto que a vida a coloca diante de um conflito ético: até onde cabe uma atitude drástica em nome de um bem maior? Essa pergunta da sinopse supõe dilema da vida da personagem: usar ou não o dinheiro de vilões corrupto a favor de sua mãe e de toda a comunidade?

A realidade está muito complexa e não podemos deixar de falar dela, mas uma novela não quer dar conta da realidade. Ela quer propor que essa realidade ilumine as pessoas e, sobretudo, divirta as pessoas. É uma novela que vai divertir o público, vai emocionar. Luiz Henrique Rios, diretor artístico

"Três Graças" terá um tom de "tragicomédia", conta o diretor artístico. "No meio de um drama profundo, você acha uma comédia. No meio de uma comédia, você tem muita tragédia.[...] É uma novela de mistério, drama, de questões complexas, mas sobretudo, é uma novela leve. [...] Tem uma hora em que a gente ri da tragédia da gente, porque se for levar tudo a sério, pira. É esse o tom da nossa história", conta.

Quem são os vilões de "Três Graças"?

O vilão Santiago Ferette (Murilo Benício) comanda um esquema de falsificação de remédios. Se disfarçando de benfeitor, ele comanda a Fundação Ferette, que recebe verbas públicas para comprar remédios de alto custo e distribuir aos mais necessitados. Cruel e corrupto, não tolera ser enganado ou ludibriado, tornando-se vingativo e implacável. Criou na fundação um esquema criminoso e altamente lucrativo, em que vende os medicamentos verdadeiros no mercado paralelo e entrega remédios sem efeito aos pobres. Esconde dinheiro na casa de Arminda (Grazi Massafera), dentro de uma escultura.

Eu estive com o Aguinaldo depois de muitos anos e falei: 'Eu fiz um monte de novela, mas a que vai ficar no meu coração é 'Fera Ferida'', a primeira novela que eu fiz na minha vida e que era dele. Eu nunca mais tinha trabalhado com ele. Estar aqui fazendo [uma novela dele] de novo, fechando esse ciclo, para mim já é muito especial. Espero que seja um sucesso, que chegue nas pessoas e que todo mundo se divirta. Murilo Benício, a Splash

Santiago e Arminda são amantes e cúmplices. Santiago é casado com Zenilda (Andréia Horta) e pai de Lorena (Alanis Guillen) e Leonardo (Pedro Novaes). Tem como amante Arminda (Grazi Massafera), esposa de seu sócio, Rogério, que sumiu em circunstâncias misteriosas. Arminda é filha de Josefa (Arlete Salles), mãe de Raul (Paulo Mendes) e "viúva" de Rogério.

Grazi quer ser vilã que público ama odiar. "A cada personagem, parece que eu tô começando. Que é meu primeiro dia no ofício. Eu tô muito nervosa, muito ansiosa, tô insegura. Estudando bastante... Eu espero estar no grupo [de vilãs que o público ama odiar]. Tudo pode acontecer, mas estamos em um momento em que as vilãs têm a polêmica, mas têm carisma", contou a atriz a Splash.

Qual é o elenco de "Três Graças"?

Novela conta com Sophie Charlotte, Dira Paes, Alana Cabral, Murilo Benício, Grazi Massafera, Romulo Estrela, Arlete Salles, Miguel Falabella, Andréia Horta e Fernanda Vasconcellos em papeis centrais. Marcos Palmeira, Carla Marins, Túlio Starling, Paulo Mendes, Daphne Bozaski, Mell Muzzillo, Samuel de Assis, Gabriela Loran, Pedro Novaes, Alanis Guillen, Barbara Reis, Leandro Lima, Enrique, Juliano Cazarré, Amaury Lorenzo também estão escalados.

Marca estreia de Belo nos folhetins e retorno do rapper Xamã após sucesso em "Renascer" (2022). André Mattos, Gabriela Medvedovski, Juliana Alves, Augusto Madeira, Julio Rocha, Guthierry Sotero, Pedro Ogata, Luiza Rosa, Vinicius Teixeira, Luciana Paes, Otávio Müller, Rejane Faria e Vinicius Soares completam o elenco.

Onde "Três Graças" é ambientada?

A Globo gravou cenas da próxima novela das nove em vários pontos de São Paulo ao longo do mês de julho. O elenco passou por locais como a Brasilândia, na zona norte, o Terminal Bandeira e o Vale do Anhangabaú, no centro. Entre as externas, uma gravação noturna em frente à Sala São Paulo, na região da "cracolândia", foi acompanhada por Splash.

Duas cidades cenográficas foram montadas nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para simular cenários da capital paulista. Maioria dos atores começou a gravar no início do mês de setembro. A preparação, no entanto, começou antes.

Quem é o autor de "Três Graças"?

Folhetim marca retorno de Aguinaldo Silva às telas da Globo após seis anos. Sua última novela foi "O Sétimo Guardião", que chegou ao fim em março de 2019. O fracasso da trama levou à demissão do autor em janeiro de 2020, em época marcada por enxugamento do elenco fixo da emissora, seja de atores ou autores.

Quando estreia "Três Graças"?

A nova novela tem previsão de estrear no dia 20 de outubro e deve ter 179 capítulos. O último capítulo do remake de "Vale Tudo" vai ar ar no dia 17, com reprise no dia seguinte.