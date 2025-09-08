Netflix divulga teaser de "Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out"; veja

De Splash, em São Paulo

"Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out", o aguardado terceiro filme da saga que começou com "Entre Facas e Segredos" (2019), ganhou hoje seu primeiro teaser.

O que aconteceu

Benoit Blanc (Daniel Craig) deve solucionar um crime aparentemente impossível. Um padre, interpretado por Josh Brolin, entrou numa câmara de concreto completamente fechada e apareceu morto em questão de segundos. O que parece um milagre é, na verdade, um trabalho para o detetive.

Josh O'Connor interpreta o parceiro de Blanc na investigação. Também fazem parte do elenco Glenn Close, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack e Thomas Haden Church.

O filme estreia na Netflix brasileira em 12 de dezembro de 2025. Rian Johnson, responsável por "Entre Facas e Segredos" (2019) e "Glass Onion: Um Mistério Knives Out" (2022), retorna como roteirista e diretor.

Confira o teaser: