Topo

Entretenimento

'Tomb Raider' ganhará nova série com Sophie Turner no papel de Lara Croft

08/09/2025 08h10

Sophie Turner é a nova Lara Croft. O Prime Video confirmou na quarta-feira, 3, que a atriz de Game of Thrones foi escalada para interpretar a arqueóloga na nova série de Tomb Raider criada, escrita e produzida por Phoebe Waller-Bridge (Fleabag).

A britânica Turner, de 29 anos, assume o papel que já foi vivido nas telonas em ocasiões anteriores por Angelina Jolie (em filmes de 2001 e 2003) e Alicia Vikander (em Tomb Raider: A Origem, de 2018). Segundo o Deadline, as negociações para o contrato entre a atriz e a plataforma de streaming começaram em novembro de 2024. As filmagens devem começar em 19 de janeiro de 2026.

O projeto de transformar Tomb Raider em uma série foi alardeado pela primeira vez em 2023, com Waller-Bridge já atrelada ao projeto. A produção ganhou sinal verde em maio do ano passado, mas, desde então, vinha sem novidades. A falta de atualizações gerou especulações sobre possíveis problemas criativos. Agora, o produtor executivo Chad Hodge entra no projeto dividindo as tarefas com Phoebe.

"Estou muito animada em anunciar Sophie Turner como nossa Lara, ao lado dessa equipe criativa fenomenal", disse Waller-Bridge, em comunicado enviado à imprensa. "Não é sempre que se tem a oportunidade de fazer uma série dessa magnitude com uma personagem que você cresceu amando. Todos os envolvidos são extremamente apaixonados por Lara e são tão extravagantes, corajosos e hilários quanto ela. Preparem seus artefatos... Croft está chegando."

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Entretenimento

'Tomb Raider' ganhará nova série com Sophie Turner no papel de Lara Croft

Festival tradicional de cinema ambiental tem edição em São Paulo

Gabriel Leone prepara álbum com repertório emocional

Rick Davies, vocalista e fundador do grupo Supertramp, morre aos 81 anos

Popular e realista: o que sabemos de 'Três Graças', próxima novela das 21h

Marcos Pasquim, Piovani, Deborah Secco: famosos que já assumiram traições

Crimes, reality show e romance: Os 5 principais lançamentos da semana

Léo Lins debocha de condenação em novo show, que tem até criança no palco

Rafa Kalimann fala de planos com Nattan: 'Vivendo uma coisa de cada vez'

Cantoras acusam compositor de sucessos de assédio sexual e estupro

Pabllo Vittar se joga de palco, mas plateia não a segura