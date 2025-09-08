The Town 2025: O pedido inesperado de Travis Scott que incomodou os fãs

Quem acompanhava de casa o show do rapper Travis Scott no The Town 2025 precisou de paciência, pois a transmissão oficial começou com 20 minutos de atraso. O motivo? Uma exigência do próprio artista, que pediu o delay na exibição do show.

O que aconteceu

A decisão caiu como um balde de água fria em parte dos fãs, que esperavam ver a performance em tempo real. O intervalo imposto pelo cantor rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados da noite.

No X (antigo Twitter), a frustração transbordou e usuários criticaram a exigência de Travis, classificando a atitude como ultrapassada e arrogante. "Um mico: o artista pedir delay para transmitir um show na TV", reclamou um perfil. Outro foi além: "Um saco esses artistas estrelinhas que pedem delay. Não estamos mais em 2017".

A insatisfação foi ecoada em mensagens que ironizavam o rapper. Travis foi chamado de "Dua Lipa do trap", em referência à popstar britânica que já enfrentou críticas semelhantes em transmissões.

Em sua última passagem pelo Brasil, no Rock in Rio 2024, o cantor também causou irritação ao atrasar a entrada em 40 minutos. Na época, o atraso gerou queixas sobre a organização do festival. Mesmo assim, o nome do rapper segue sendo um dos mais fortes do cenário global, capaz de reunir multidões.

O rapper foi a atração mais aguardada da primeira noite do The Town 2025. Ele subiu ao palco Skyline pouco depois das 23h de sábado (6) para encerrar a programação, cercado por expectativa da plateia.

*Com informações de reportagem publicada em 07/09/2025