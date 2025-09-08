Estrela da Casa: Por 1 décimo, Talíz é a terceira eliminada do reality show

Talíz foi a terceira eliminada do Estrela da Casa (Globo). Ela recebeu 8.70 na média das notas e perdeu a disputa contra Biahh, que teve 8.71.

O que aconteceu

Durante o terceiro Festival da temporada, ela se apresentou com a música "Fora da Lei". Todos se apresentaram ao vivo.

A cantora teve umas das três apresentações entre as piores avaliadas do público, ao lado de Bea e Biahh Cavalcante.

O júri técnico, composto por Lexa, Leo Jaime e maestro João Carlos Martins, salvou Bea. Biahh e Talíz, então, disputaram para ver quem ficava no programa e Talíz foi eliminada por ter a menor média.

Ela foi eliminada por apenas 1 décimo: teve 8.70 contra 8.71 de Biaah.

Na outra ponta da tabela, Thainá Gonçalves, Camille Vitoria e Juceir Jr foram os três mais bem votados da noite.