Tati Machado sobre substituir Ana Maria Braga na TV: 'Abraço com segurança'

Tati Machado, 34, volta à tela da Globo com uma nova missão: comandar o Mais Você nas férias de Ana Maria Braga, 76. A apresentadora saiu de licença-maternidade após perder o filho Rael na 33ª semana de gestação.

O retorno no lugar da "insubstituível Ana Maria", como Tati descreve, é algo que deixou a jornalista extasiada. "Voltar desse jeito é voltar com o coração preenchido, sabe? Eu já tenho a alegria de trabalhar com o que eu amo. Imagina só poder voltar nessa função, honrando esse lugar que é tão especial, e dessa lenda chamada Ana Maria", disse em entrevista exclusiva a Splash.

Quando os meses foram passando, eu achava que quando eu voltasse, eu voltaria igual era antes, ali no Encontro, no Mais Você, não com essa missão, de substituir a insubstituível Ana Maria. É uma super responsa, mas uma responsa que eu abraço com muita segurança mesmo, porque é um lugar que me acolhe muito desde o dia zero. Tati Machado

Tati Machado e Ana Maria Braga Imagem: Daniela Toviansky/Globo

Questionada sobre futuro e se há vontade de ter um programa para chamar de seu, Tati desconversa. "As coisas sempre aconteceram muito naturalmente para mim mesmo, assim, sem forçação, sem pé na porta, e faz parte do meu jeito também. São seis anos que eu tenho aprendido tanto, sem necessariamente ter um programa, sabe?"

Tati menciona a amiga, Ana Clara, apresentadora do Estrela da Casa, a quem define como "uma estrela". "Ela tem como combinado com ela mesma, uma coisa que eu admiro muito e que eu faço comigo, que é não abrir mão de quem ela é. E eu acho que carisma não é uma coisa que você consegue construir, não é uma coisa que você consegue, adaptar, consegue fingir. Carisma ou você tem, ou você não tem".

E eu fico muito feliz de ser uma pessoa que as pessoas levantam isso, de que é muito carismática e tal. Eu acho que o que é meu vai ser meu, no tempo que for para ser meu. Tati Machado

Dança dos famosos

Tati foi ganhando espaço na Globo aos poucos. Ela estreou no Se Joga, em 2019, comentando os bastidores da televisão. Depois, começou a fazer parte de programas como É De Casa, Mais Você, e do Encontro. Também participou do The Masked Singer e se destacou com as participações no Lip Sync, do Domingão, e especialmente na Dança dos Famosos, da qual saiu vencedora em 2024.

A experiência foi daquelas transformadoras. "Eu sinto que tem uma Tati antes e uma Tati depois [da Dança]. É engraçado que hoje eu assisto os meus vídeos dançando com o meu professor, Diego Maia, e às vezes eu não me reconheço. Se me pegar para fazer isso hoje, eu acho que eu não faço", diz, rindo.

Acho que talvez nunca na vida eu tenha me sentido tão merecedora como eu senti com a Dança. Tati Machado

Os vencedores da Dança dos Famosos 2024: Tati Machado e Diego Maia Imagem: Globo/Beatriz Damy

Participar do quadro também mudou como Tati enxergava o próprio o corpo. "Quando meu professor trazia coisas diferentes, tipo, 'Tati, quero fazer um helicóptero com você no meu pescoço e eu vou tirar as mãos'. Eu, muitas vezes, tinha vergonha. Como ele vai dar conta do meu corpo, um corpo fora do padrão?"

Conseguir realizar as coreografias mirabolantes — e sair vencedora — foi a prova definitiva de que ela podia fazer tudo. "Acho que esse lembrete de que o teu corpo não é um limitador ficou toda semana batendo na minha cabeça e lembrando que eu sou capaz".