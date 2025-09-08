Topo

Entretenimento

Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 9/9 a 13/9

Celso (Rainer Cadete) e Samir (Davi Malizia) em "Êta Mundo Melhor!" - Reprodução/Globo
Celso (Rainer Cadete) e Samir (Davi Malizia) em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

De Splash, em São Paulo

08/09/2025 19h42

Confira o resumo dos próximos capítulos de "Êta Mundo Melhor" (Globo) logo abaixo:

Terça, 9 de setembro

Candinho convence Samir a dar uma chance para Aderbal e Marilda. Estela é apoiada por Celso. Zulma jura vingança contra Celso. Asdrúbal desconfia de Olga. Medeia descobre que Zé dos Porcos foi a São Paulo atrás de Candinho. Olímpia confronta Lauro. Sabiá vigia Ernesto, que precisa passar a noite no hospital. Estela revela a Celso que seu amor do passado está no hospital. Aderbal e Marilda recebem Samir.

Quarta, 10 de setembro

Samir conhece seu quarto na casa de Aderbal e Marilda. Jasmin e as crianças sentem saudade de Samir. Aderbal e Marilda comemoram por terem enganado Samir. Candinho se preocupa com Samir. Celso conta a Estela que Ernesto também enganou sua irmã e a ex-esposa de Candinho. Dita se aconselha com Candinho sobre a turnê. Lauro reafirma a Sônia que são apenas amigos. Maria Divina foge do sítio para proteger suas galinhas. Zé dos Porcos dança com Francine. Ernesto foge do hospital, e Estela se desespera. Candinho encontra Ernesto.

Quinta, 11 de setembro

Policarpo derruba Ernesto, e Sabiá consegue prendê-lo novamente. Da delegacia, Ernesto liga para Tamires e pede um advogado. Zé dos Porcos provoca uma confusão e é expulso do dancing. Celso lê carta de Sandra. Sônia beija Lauro, que se irrita com a moça. Maria Divina se esconde na gruta com as galinhas, à espera de Zé dos Porcos. Haydée pede ajuda a Tobias para enviar um presente a alguém especial. Dita afirma a Lúcio que só sairá em turnê se puder levar seu filho Joaquim. Zulma e Zenaide visitam Samir, e Aderbal e Marilda desconfiam. Candinho exige que Ernesto revele o paradeiro de seu filho.

Sexta, 12 de setembro

Ernesto afirma a Candinho que jamais revelará onde está seu filho. Estela devolve as provas às crianças, e questiona sobre a permanência de Samir na escola. Celso revela a Estela que Ernesto foi preso. Zulma alerta Candinho sobre Marilda e Aderbal, e diz sentir que Samir está em perigo. Sandra escreve em um diário sobre a relação dela com Barão. Francine vê Zé dos Porcos no carro de Candinho e acredita que o rapaz tenha posses. Carneiro anuncia a Quinzinho que o estado de Cunegundes é preocupante. Ernesto pede que Tamires procure seu padrinho. Candinho sonda Celso sobre o casal que adotou Samir. Marilda e Aderbal comunicam a Samir que eles farão uma viagem.

Sábado, 13 de setembro

Samir pede para levar um amigo para o sítio. Candinho sonda Padre Lucas sobre Marilda e Aderbal. Manoela questiona a decisão de Dita de deixar sua carreira na rádio por conta de Joaquim. Haydée presenteia Lúcio. Sabiá pede Zenaide em namoro. Zulma desconfia quando Samir conta que viajará com a nova família. Mirtes visita Ernesto na delegacia. Maria Divina mostra a Medeia a esmeralda que encontrou na gruta. Tamires orienta Mirtes a procurar Doutor Paixão para ajudar Ernesto. Asdrúbal provoca um acidente com o carro ao lado de Picolé e Zé dos Porcos. Candinho e Zulma descobrem que Marilda e Aderbal fugiram com Samir e Jasmin.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

