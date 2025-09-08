Rei da moda italiana Giorgio Armani é homenageado em funeral privado

Por Hanna Rantala e Cristiano Corvino

RIVALTA, Itália (Reuters) - Um pequeno grupo de familiares, colegas e amigos próximos compareceram a um funeral privado nesta segunda-feira para Giorgio Armani, o lendário estilista italiano que morreu na semana passada aos 91 anos de idade.

A cerimônia foi realizada na igreja de San Martino em Rivalta, um vilarejo a cerca de 100km a sudeste de Milão e próximo a Piacenza, a cidade onde ele nasceu.

A mídia italiana informou que Armani seria cremado mais tarde e suas cinzas seriam depositadas em uma capela da família em Rivalta, que abriga os restos mortais de seus pais e irmão mais velho. Não houve confirmação oficial dessas providências.

Em sinal de respeito, as lojas Armani fecharam na tarde de segunda-feira. A cidade de Milão, base de Armani desde que sua família se mudou para lá no final da década de 1940, realizou um dia de luto por um de seus filhos favoritos, assim como Piacenza.

"Vamos nos despedir dele como uma família e depois seguir em frente, como ele gostaria. Tudo está pronto para lembrá-lo com sua moda", disse seu sócio Pantaleo Dell'Orco ao jornal Corriere della Sera.

Armani morreu depois de uma carreira de cinco décadas, na qual construiu um império de negócios que abrangeu da alta costura à decoração de interiores, com seu nome se tornando sinônimo de simplicidade elegante.

Ele não tinha filhos, mas trabalhava com um grupo de confiança de membros da família e confidentes de longa data que devem continuar a administrar os negócios sobre os quais ele exercia um controle rígido.

Até o momento de sua morte, anunciada na última quinta-feira, Armani estava trabalhando em uma exposição retrospectiva e em um desfile de moda para comemorar os 50 anos de atividade, durante a Semana de Moda de Milão, no final de setembro. Até o momento, sua empresa não anunciou nenhuma mudança no programa.

No fim de semana, milhares de pessoas foram prestar suas homenagens ao homem conhecido como "Re Giorgio" (Rei Giorgio) quando seu caixão de madeira, adornado com rosas brancas, foi exposto na sede da Armani em Milão.

"Sinto-me muito triste, porque ele era um homem de grande estilo que, é claro, deixou uma marca indelével... Definitivamente, estamos perdendo um grande, verdadeiramente grande talento", disse Alessandra Torchio, moradora de Milão, nesta segunda-feira.

(Reportagem adicional de Alvise Armellini, em Roma, e Elisa Anzolin e Claudia Greco, em Milão)