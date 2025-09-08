Quem é Nivardo Paz, compositor sertanejo acusado de assédio e estupro por duas cantoras

Nivardo Paz, conhecido nos bastidores do sertanejo por compor músicas para artistas como Simone Mendes, Maiara & Maraisa e Henrique e Juliano, tornou-se o centro de uma grave denúncia.

Ele foi acusado de assédio sexual e estupro por duas cantoras, Paolla Diaz e Hevelin Lorys, em reportagens exibidas pelo programa Domingo Espetacular (Record). O compositor nega as acusações.

As duas vítimas não se conheciam até que suas denúncias vieram a público. Ambas relatam episódios semelhantes: contatos feitos por Nivardo pelas redes sociais, promessas de parcerias musicais e encontros que, segundo elas, terminaram em violência.

Quem é Nivardo Paz

Natural de Itainópolis, no interior do Piauí, Nivardo Paz é um nome conhecido nos bastidores da música sertaneja.

Autor de grandes sucessos como "Recaídas", da dupla Henrique & Juliano, "Prisão sem Grade" e "Invasões" — canções compostas em parceria com Maiara & Maraisa e interpretada por Jorge & Mateus —, o músico se consolidou como um dos compositores mais requisitados do gênero nos últimos anos.

Ele já atuou na produção musical de Simone & Simaria e, ao lado de Simaria, assina o hit "Meu Violão e o Nosso Cachorro". A canção marcou o álbum "Bar das Coleguinhas".

Violência contra a mulher

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie. A ligação é gratuita. O serviço recebe denúncias, oferece orientação de especialistas e faz encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico. O contato pode ser feito ainda pelo WhatsApp no número (61) 99656-5008. Também é possível denunciar pelo Disque 100.