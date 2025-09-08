Príncipe William e irmão Harry prestam homenagens à falecida rainha Elizabeth

LONDRES (Reuters) - O príncipe William e sua esposa Kate lideraram homenagens da realeza para marcar o terceiro aniversário da morte da rainha Elizabeth, nesta segunda-feira, enquanto seu irmão, o príncipe Harry, voou para o Reino Unido e também prestou homenagem à avó em seu local de descanso final.

Elizabeth, a monarca que reinou por mais tempo no Reino Unido, morreu aos 96 anos em 8 de setembro de 2022, no Castelo de Balmoral, seu refúgio de verão na Escócia, após um reinado de 70 anos.

Para marcar o falecimento da rainha, o herdeiro do trono William e Kate visitaram a filial local do Women's Institute (WI) perto de sua casa em Windsor, uma organização próxima ao coração da falecida rainha.

Ela foi membro do WI por 80 anos e presidente da filial próxima à sua casa em Sandringham, no leste da Inglaterra, de 2003 até sua morte.

Enquanto isso, logo após chegar de sua casa na Califórnia, o irmão mais novo de William, Harry, visitou a Capela de São Jorge no Castelo de Windsor, a menos de 16 km de distância, para depositar flores no local onde a falecida rainha foi sepultada ao lado do marido, o príncipe Philip.

Apesar da proximidade, Harry, que está afastado de sua família depois de uma briga, não deve ver William durante sua visita ao Reino Unido nesta semana, embora haja especulações de que ele possa encontrar o pai, o rei Charles, pela primeira vez em 20 meses.

O próprio Charles está atualmente hospedado em Balmoral com sua esposa, a rainha Camilla, e não tinha planos de marcar publicamente a ocasião, que também é o aniversário de sua ascensão ao trono.

O rei e a rainha compareceram à igreja vizinha Crathie Kirk no domingo, onde foram feitas orações para marcar o Dia da Ascensão e para a Duquesa de Kent, esposa do primo da falecida rainha, que morreu na última quinta-feira, disse um porta-voz do Palácio de Buckingham.

A conta da família real no X postou uma foto da falecida monarca com a mensagem "Remembering Queen Elizabeth II, 1926-2022".

(Reportagem de Michael Holden)