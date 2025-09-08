Academia Brasileira de Cinema divulga pré-seleção de filmes para o Oscar

Foi divulgada hoje a lista de filmes pré-selecionados para disputar uma vaga no próximo Oscar.

Eles foram selecionados a partir de uma lista de 16 filmes inscritos na disputa. Hoje, a comissão de seleção da Academia Brasileira de Cinema se reuniu e reduziu a lista para seis obras.

No dia 15 de setembro, o representante do Brasil no Oscar 2026 será divulgado. Cada país pode enviar uma obra por ano para a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, que em seguida define quais obras (e quais países) vão concorrer a melhor filme internacional.

O Oscar está marcado para o dia 15 de março de 2026. A primeira pré-seleção será divulgada no dia 16 de dezembro de 2025, e a lista final de indicados será anunciada no dia 22 de janeiro de 2026.

Confira a lista de filmes que seguem na disputa:

'Baby', de Marcelo Caetano

João Pedro Mariano e Ricardo Teodoro em cena do filme 'Baby' Imagem: Divulgação

Depois de ser liberado de um centro de detenção juvenil, Wellington, de 18 anos, se vê sozinho sozinho e perdido nas ruas de São Paulo, sem nenhum contato com seus pais e sem recursos para reconstruir sua vida. Ele encontra Ronaldo, um homem maduro, que o ensina novas formas de sobrevivência. Gradualmente, a relação entre os dois se transforma em uma paixão conflituosa.

'Kasa Branca', de Luciano Vidigal

Diego Francisco, Big Jaum e Ramon Francisco formam o trio de amigos do longa Kasa Branca Imagem: Reprodução

Dé é um adolescente negro da periferia da Chatuba, Rio de Janeiro, que recebe a notícia de que sua avó, Almerinda, está na fase terminal da doença de Alzheimer. Ele tem a ajuda de seus dois melhores amigos, Adrianim e Martins, para enfrentar o mundo e aproveitar os últimos dias de vida com ela.

'Manas', de Marianna Brennand

Cena de 'Manas', filme de Marianna Brennand Imagem: Divulgação

"Manas" narra a história de Marcielle/Tielle (Jamilli Correa), uma jovem de 13 anos que vive na Ilha do Marajó (PA) junto ao pai, Marcílio (Rômulo Braga), à mãe, Danielle (Fátima Macedo), e a três irmãos. Ela cultua a imagem de Claudinha, sua irmã mais velha, que teria partido para bem longe após "arrumar um homem bom" nas balsas que passam pela região. Conforme amadurece, Tielle vê ruírem muitas das suas idealizações e se percebe presa entre dois ambientes abusivos. Preocupada com a irmã mais nova e ciente de que o futuro não lhe reserva muitas opções, ela decide confrontar a engrenagem violenta que rege a sua família e as mulheres à sua volta.

'O Último Azul', de Gabriel Mascaro

Rodrigo Santoro e Denise Weinberg em cena do filme 'O Último Azul' Imagem: Divulgação

Tereza tem 77 anos, mora numa cidade industrializada na Amazônia e é convocada oficialmente pelo governo a se mudar para uma colônia habitacional compulsória. Lá, os idosos "desfrutam" de seus últimos anos de vida, enquanto a juventude produtiva do país trabalha sem se preocupar com os mais velhos. Antes do exílio forçado, ela embarca numa jornada pelos rios e afluentes da região para realizar um último desejo, algo que pode mudar seu rumo para sempre.

'Oeste Outra Vez', de Erico Rassi

Ângelo Antônio, Babu Santana e Tuanny Araújo em cena de 'Oeste Outra Vez' Imagem: Divulgação/O2 Play

No sertão de Goiás, homens brutos que não conseguem lidar com suas fragilidades são constantemente abandonados pelas mulheres que amam. Tristes e amargurados, eles se voltam violentamente uns contra os outros.

'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho

Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' Imagem: Laura Castor/Divulgação

"O Agente Secreto" é um thriller ambientado no Brasil de 1977. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz. Ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.