Pecado? Samir faz pedido comovente a Candinho em 'Êta Mundo Melhor!'

Samir (Davi Malizia) e Candinho (Sergio Guizé) em "Êta Mundo Melhor" - Léi Rosário/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

08/09/2025 10h00

Samir vai implorar por ajuda para Candinho no capítulo desta segunda-feira (8) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Celso apresenta a Candinho o casal que adotará Samir. Depois, Zulma anuncia que Samir será adotado por esse casal.

No fim do capítulo, Samir pede ajuda a Candinho para não ser adotado. A cena deve emocionar o público.

Ainda nesta segunda, Sabiá corre atrás de Ernesto, que acaba acuado por uma multidão. Tamires ameaça Francine e Mirtes. Sabiá captura Ernesto e Estela se desespera ao ver o vilão no hospital.

Sônia confessa sua paixão por Lauro, e Tobias exige que o médico desfaça a confusão. Tales e Lúcio anunciam que Dita sairá em turnê como rainha do rádio. Olga garante a Araújo e Celso que saberá enganar Asdrúbal. Dita sofre ao ter que deixar Joaquim para sair em turnê.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

