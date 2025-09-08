Novo mural de Banksy na Suprema Corte de Londres mostra juiz agredindo manifestante

LONDRES (Reuters) - O artista de rua britânico Banksy pintou um mural na Suprema Corte de Londres, retratando um juiz espancando um manifestante, possivelmente em reação à prisão de centenas de manifestantes que apoiavam o grupo proibido Palestine Action.

O artista, cuja identidade nunca foi confirmada, publicou fotos da obra de arte em sua página do Instagram nesta segunda-feira.

O mural em estêncil mostra um juiz com peruca usando um martelo para bater em um manifestante que segura um cartaz manchado de sangue e foi derrubado ao chão.

Ele foi pintado depois que quase 900 pessoas foram presas em uma manifestação em Londres, no sábado, contra a proibição do Palestine Action. Isso se seguiu a centenas de outras prisões de partidários do grupo nas últimas semanas.

O Reino Unido baniu, ou proscreveu, o Palestine Action como organização terrorista em julho, tornando crime pertencer ou apoiar o grupo, depois que alguns de seus membros invadiram uma base da Royal Air Force e danificaram aviões militares.

O sistema criminal e judicial do Reino Unido foi atacado por ambos os lados do espectro político, com os críticos dizendo que o direito ao protesto pacífico está ameaçado.

Embora Banksy nunca comente sobre suas obras de arte, ele já criou trabalhos anteriores em apoio às causas palestinas, incluindo murais na barreira de separação da Cisjordânia, concentrados em torno de Belém.

O Royal Courts of Justice de Londres, que abriga a Suprema Corte, é um edifício classificado como Grade One, o que significa que tem o mais alto nível de importância histórica e proteção. Fotos nesta segunda-feira mostraram que barreiras já haviam sido instaladas ao redor da obra de arte.

(Reportagem de Paul Sandle)