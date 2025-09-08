'IR não tem campo pra chantagem': especialista explica cenas de Vale Tudo

Ganhos ilícitos como chantagem e extorsão, comuns na novela Vale Tudo, não têm espaço na declaração de imposto de renda, afirma o colunista do UOL Graciliano Rocha no Central Splash, do Canal UOL. Odete Roitman distribuiu R$ 300 mil para Maria de Fátima e R$ 200 mil para Ana Clara. Como se declara esse dinheiro?

Rocha destaca que, ao receber valores atípicos, como um pix de R$ 300 mil, o banco deve informar o valor o que pode acionar a Receita Federal. Mesmo sem denúncia criminal, o fisco pode exigir explicações.

No Imposto de Renda não tem aquele campo rendimentos com chantagem, rendimentos com extorsão de terceiros. Não tem essa possibilidade de você declarar isso como ganho, porque é um ganho ilegal. Extorsão, chantagear alguém... Caso alguém esteja pensando nisso, é crime, não pode. Graciliano Rocha

Segundo Rocha, o maior problema recai sobre quem recebe o dinheiro. Para ele, personagens como Maria de Fátima e Ana Clara ficariam sob suspeita ao movimentar grandes quantias sem explicação. Odete poderia declarar em seu IR como doação, mas não teria qualquer dedução.

O pepino mesmo disso aí não tá com quem dá o dinheiro, mas com quem recebe. Porque a Maria de Fátima e a Ana Clara ficam na seguinte situação, elas são pobres, e de repente pinga um pix de R$ 300 mil na conta. O banco é obrigado a informar o Coaf, que é aquele comitê que cuida de movimentações atípicas. Atípicas, em linguagem de gente, é sem explicação aparente. Graciliano Rocha

Rocha explica que, ao ser questionada pelo fiscal, a pessoa não pode justificar a origem do dinheiro como resultado de chantagem. Caso tente alegar doação, será cobrado o imposto estadual sobre doações.

O fiscal vai perguntar, 'mas aí, minha filha, de onde veio esse dinheiro'? O que ela vai falar? Não pode dizer pro fiscal que estava chantageando alguém, porque isso é uma atividade ilegal. Você pode até escapar da cadeia nesse caso, mas da Receita Federal você não escapa. Graciliano Rocha

