Morre Angela Ro Ro aos 75 anos após meses internada no Rio de Janeiro

Angela Ro Ro morre aos 75 anos Imagem: Divulgação
De Splash, em São Paulo

08/09/2025 14h40

A cantora Angela Ro Ro morreu hoje, aos 75 anos, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Informação foi confirmada pelo advogado da cantora, Carlos Eduardo Campista de Lyrio, em contato com a reportagem de Splash. A causa ainda não foi divulgada.

Carreira

Angela Ro Ro nasceu no Rio de Janeiro. O apelido "Ro Ro" surgiu na infância, dado por meninos do seu bairro devido à sua voz rouca. Sua carreira, que abrange os gêneros MPB, blues, rock e jazz, começou por volta de 1979.

Década de 1980 consolidou sua imagem pública, caracterizada por um temperamento forte e uma inclinação a escândalos. Após seu álbum de estreia, lançou "Só Nos Resta Viver" (1980) e "Escândalo!" (1981). Entre o final dos anos 1980 e a década de 1990, sua produção fonográfica foi menos intensa, com apenas dois discos lançados nesse período: Prova de Amor (1988) e Ao Vivo - Nosso Amor ao Armagedon (1993).

Entre 2004 e 2005, apresentou o talk-show Escândalo no Canal Brasil, recebendo diversos colegas da música popular brasileira. Em 2006, assinou com a Indie Records, lançando o álbum de estúdio "Compasso" e o álbum "Ao Vivo".

Problemas financeiros

Durante a pandemia de covid-19, pediu ajuda financeira nas redes sociais. Angela dizia ter dificuldades para encontrar patrocinadores para suas lives. Ao jornal Extra, ela disse na ocasião que usaria o dinheiro para pagar seus funcionários durante o período de isolamento social: "Vou deixar de pagar a minha empregada que, inclusive, não está bem de saúde nem vem trabalhar? Claro que não. Vou repassar a dificuldade? Não vou fazer sacanagem com os outros".

Neste ano, foi hospitalizada e voltou a pedir ajuda aos fãs. Ela disse estar com suspeita de câncer: "Fui diagnosticada com infecção no sangue e suspeita de câncer. Eu não iria brincar com o assunto mais sério, pois eu amo a minha vida, eu amo a vida de todos. Qualquer valor será bem-vindo", disse em vídeo postado no Instagram.

Segundo seu advogado, Angela vivia de doações nos últimos meses de sua vida. "Cabe ressaltar que as doações que foram recentemente solicitadas ainda são muito bem vindas, pois esta é, atualmente, a sua única fonte de renda", disse em julho através de comunicado.

