Meta censurou relatos de abuso infantil em pesquisa, aponta investigação

A Meta, controladora do Facebook e Instagram, censurou relatos e informações sobre casos de abuso infantil em um relatório interno sobre segurança no uso de suas tecnologias de realidade virtual por menores, segundo funcionários e ex-funcionários da empresa, que nega a acusação.

O que aconteceu

Representantes da Meta teriam pedido a exclusão de descobertas em relatório sobre riscos de sua tecnologia a crianças. A informação foi revelada hoje pelo jornal Washington Post, a partir de denúncias de atuais e ex-funcionários. Eles afirmaram que advogados da empresa filtravam e limitavam informações e estudos sobre o uso de recursos de realidade virtual da empresa por menores de idade, com o objetivo de evitar escrutínio regulatório, má repercussão ou processos judiciais.

Episódio na Alemanha revelou que pesquisadores foram instruídos a apagar relato de adolescente sobre irmão de 10 anos. A uma equipe de pesquisa da Meta e ao lado da mãe, em abril de 2023, o rapaz contou que o caçula, sem o conhecimento dos pais, se deparava frequentemente com estranhos e recebia propostas sexuais de adultos em um óculos de realidade virtual da gigante de tecnologia.

"Senti uma tristeza profunda ao observar a reação da mãe daquela criança", relatou um dos pesquisadores. Ao The Washington Post Jason Sattizahn, que participou da pesquisa em 2023, afirmou sobre a familiar: "O rosto dela demonstrou que o que pensava saber sobre a tecnologia da Meta estava completamente errado."

Chefe de pesquisadores teria ordenado que gravação com relatos do adolescente e anotações sobre a entrevista fossem apagadas. A afirmação foi revelada por Sattizahn e um segundo pesquisador, ambos especializados em estudos sobre juventude e tecnologia, ao jornal norte-americano.

Relatório da Meta não inclui relatos sobre episódio na Alemanha. O estudo, parte de um conjunto de documentos internos da Meta recentemente divulgados ao Congresso por dois funcionários e dois ex-profissionais da empresa, informa apenas que pais e adolescentes alemães temiam o aliciamento de menores por desconhecidos na realidade virtual da Meta, sem mencionar o caso relatado por Sattizahn, ainda conforme o The Washington Post.

Documentos sugerem que empresa já sabia que crianças menores de 13 anos acessavam seus dispositivos de realidade virtual, apesar das restrições de idade. A investigação do jornal norte-americano apurou que a Meta começou a agir para controlar os acessos dos menores apenas após investigações da FTC (Comissão de Comércio Federal dos EUA) sobre proteção online de crianças pressionarem a corporação.

Investigação revelou ainda que equipe jurídica da Meta instruía pesquisadores a lidar com 'tópicos sensíveis'. Ainda de acordo com o jornal norte-americano, em uma troca de mensagens em 2023, um advogado da corporação aconselhou um pesquisador que, "devido a preocupações regulatórias", ele deveria evitar coletar dados que mostrassem que crianças estavam usando seus dispositivos de realidade virtual.

O que diz a Meta

Porta-voz da empresa negou acusações. Ao The Washington Post, Dani Lever, afirmou que a denúncia é baseada em informações "costuradas" para "se encaixar em uma narrativa predeterminada e falsa". Disse também que a empresa não tem nenhuma proibição geral sobre pesquisas relacionadas a menores de 13 anos e acrescentou que a corporação produziu estudos sobre segurança de jovens usuários de realidade virtual e consultou pais ao criar contas para pré-adolescentes.

Representante da empresa disse ainda que dispositivos de realidade virtual da Meta possui recursos de segurança há tempos. Lever ressaltou que as ferramentas incluem o bloqueio de usuários suspeitos, e destacou que, ao longo dos anos, a empresa investiu em pesquisas para desenvolver proteções adicionais para jovens, incluindo medidas de supervisão dos pais e configurações padronizadas que permitem que adolescentes se comuniquem apenas com pessoas que eles conhecem.

Meta não contestou nem confirmou diretamente episódio na Alemanha descrito por pesquisadores. A empresa assumiu, porém, que a exclusão das informações do relatório teria como objetivo garantir a conformidade com uma lei federal dos EUA que rege o tratamento de dados pessoais de crianças e com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, uma antiga lei europeia sobre privacidade que proíbe amplamente empresas de coletar informações pessoais de qualquer pessoa sem consentimento. "Os regulamentos globais de privacidade deixam claro que, se informações de menores de 13 anos forem coletadas sem o consentimento verificável dos pais ou responsáveis, elas devem ser excluídas", afirmou Lever.

Pesquisador contrariou argumento da Meta. Ainda ao The Washington Post, Sattizahn afirmou que a mãe do adolescente havia consentido a coleta de informações sobre seu filho mais novo em um contrato que assinou antes da entrevista. A familiar também teria participado da entrevista sobre as experiências do filho. O pesquisador ressaltou que, em sua experiência, em outras pesquisas sujeitas às mesmas leis de proteção de dados, a Meta não exigiu que os pesquisadores apagassem informações quando os entrevistados compartilhavam relatos sobre outras pessoas.

Especialistas alertam há anos que realidade virtual pode colocar crianças em perigo. Segundo eles, a tecnologia pode expor menores ao contato direto e em tempo real com predadores adultos. Em tecnologias de realidade virtual, o usuário usa uma espécie de óculos que bloqueia o ambiente real e lhe permite mergulhar em um mundo digital, onde interage com outros usuários online.