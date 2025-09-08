Topo

Invocação do Mal: Fã se veste como freira e é impedida de andar em shopping

Maquiadora se veste de feira de "Invocação do Mal" Imagem: Reprodução/TikTok
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

08/09/2025 19h33

Maria Alice, maquiadora e fã da franquia "Invocação do Mal", contou que foi impedida de andar no Shopping Rio Poty, em Teresina, por estar vestida e maquiada como Valak, a freira demoníaca dos filmes.

O que aconteceu

Maria Alice usou sua conta no TikTok para relatar o acontecido. "No shopping falaram que eu não podia ficar circulando. Porque eles não permitiam isso por causa da maquiagem, porque eu estava irreconhecível e as câmeras não conseguiriam reconhecer meu rosto. Eu poderia assistir o filme e depois me retirar."

Me senti bem humilhada, acho que essa é a palavra, porque isso nunca tinha acontecido comigo. Já me maquiei, me arrumei, produzi inúmeras vezes e isso nunca tinha acontecido. Maria Alice

Ela explicou que já havia se maquiado como a personagem outras vezes e não teve problema. "Vi muitas pessoas fazendo isso e pensei: porque não, unir duas coisas que amo, cinema e maquiagem. Eu gosto de maquiagem artística, de performar, gosto de virar aquela coisa. A primeira vez que fui assim pro cinema fiquei muito preocupada e foi o contrário. Foi ótimo. Do mesmo jeito hoje, tanta gente querendo tirar foto comigo."

Maria Alice finalizou. "Fico pensando: qual é o mal nisso? Não estava fazendo algazarra, assustando ninguém. Estava indo assistir o filme e muitas pessoas me pararam pra tirar foto. Não estava causando o grande transtorno que ele [o segurança] falou."

Splash entrou em contato com a assessoria de imprensa do Shopping Rio Poty e aguarda posicionamento. Tão logo haja retorno, a nota será atuaizada.

@aalicemachri Infelizmente passei por essa situação chata e humilhante, mas tenho fé que isso vai passar e logo logo serei reconhecida pelas coisas que amo fazer #invocacaodomal #valakthenun #cosplayer #maquiagemartistica #artistsoftiktok ♬ DIM - Yves

