Advogado chamado Mark Zuckerberg processa Meta por ter contas canceladas

Mark Zuckerberg, um advogado norte-americano homônimo do fundador da Meta, está processando a empresa de tecnologia por suspender suas contas e acusá-lo de "não usar seu nome verdadeiro".

O que aconteceu

Conta no Facebook foi desativada cinco vezes nos últimos oito anos, afirma advogado. Zuckerberg é especializado em falências e atua no estado de Indiana, nos EUA.

Advogado afirma que pagou US$ 11 mil em publicidades que acabaram removidas. Valor corresponde a cerca de R$ 60 mil. Ele diz que os anúncios foram suspensos indevidamente e que perdeu oportunidades de negócio. "Não tem graça. Não quando eles pegam meu dinheiro", declarou em entrevista à emissora WTHR-TV.

É como comprar um outdoor na beira da estrada, pagar as pessoas pelo outdoor e depois elas vêm e colocam um cobertor gigante sobre ele e você não obtém o benefício do que pagou.

Mark Zuckerberg à WTHR-TV

Em e-mails, Meta o acusa de "não usar seu nome verdadeiro" na rede social. O advogado compartilhou os documentos com a emissora.

"Eu sou Mark Steven. E ele é Mark Elliot". O homônimo do dono da Meta diz que apresentou seu documento de identidade com foto, seus cartões de crédito e diversas imagens do seu rosto para provar sua identidade.

Meta alegou ter reativado conta. Em nota à imprensa, a empresa de tecnologia disse saber "que há mais de um Mark Zuckerberg no mundo" e que está "trabalhando para tentar evitar que isso aconteça no futuro".