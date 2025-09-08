Essa personagem vai cometer uma maldade contra Heleninha em 'Vale Tudo'

Colaboração para Splash, em São Paulo

Marina (Fernanda Botelho) ganhará nos próximos capítulos de "Vale Tudo" (Globo) ao se envolver em uma maldade contra Heleninha (Paolla Oliveira).

O que vai acontecer

Heleninha será alvo de plano cruel de Maria de Fátima (Bella Campos). Tudo começa após uma discussão acalorada com Celina (Malu Galli).

A briga será ouvida por Marina (Fernanda Botelho), empregada da casa. Sem perder tempo, a funcionária leva a fofoca até Fátima, que decide se aproveitar da situação.

Marina e Maria de Fátima armam um plano maldoso contra a pintora. Marina coloca gotas de um remédio no chá de Heleninha, que sem desconfiar, bebe tudo. Minutos depois, a artista plástica adormece profundamente na poltrona da sala.

Heleninha (Paolla Oliveira) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Celina (Malu Galli) encontra a sobrinha desacordada e tenta acordá-la, mas não consegue. Marina, fingindo preocupação, insinua que Heleninha possa ter abusado de remédios.

Essa não será a primeira parceria entre Marina e Maria de Fátima. Nesta semana, a empregada revela à oportunista que Odete (Débora Bloch) se casará com César (Cauã Reymond). Com essa informação, a filha de Raquel (Taís Araújo) consegue montar uma armadilha para desmoralizar o ex-amante.

Marina (Fernanda Botelho) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

