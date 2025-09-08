Topo

Essa personagem vai cometer uma maldade contra Heleninha em 'Vale Tudo'

Marina (Fernanda Botelho) em "Vale Tudo" - Divulgação
Marina (Fernanda Botelho) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação
08/09/2025 10h18

Marina (Fernanda Botelho) ganhará nos próximos capítulos de "Vale Tudo" (Globo) ao se envolver em uma maldade contra Heleninha (Paolla Oliveira).

O que vai acontecer

Heleninha será alvo de plano cruel de Maria de Fátima (Bella Campos). Tudo começa após uma discussão acalorada com Celina (Malu Galli).

A briga será ouvida por Marina (Fernanda Botelho), empregada da casa. Sem perder tempo, a funcionária leva a fofoca até Fátima, que decide se aproveitar da situação.

Marina e Maria de Fátima armam um plano maldoso contra a pintora. Marina coloca gotas de um remédio no chá de Heleninha, que sem desconfiar, bebe tudo. Minutos depois, a artista plástica adormece profundamente na poltrona da sala.

Heleninha (Paolla Oliveira) em 'Vale Tudo' - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Heleninha (Paolla Oliveira) em 'Vale Tudo'
Imagem: Reprodução/Globo

Celina (Malu Galli) encontra a sobrinha desacordada e tenta acordá-la, mas não consegue. Marina, fingindo preocupação, insinua que Heleninha possa ter abusado de remédios.

Essa não será a primeira parceria entre Marina e Maria de Fátima. Nesta semana, a empregada revela à oportunista que Odete (Débora Bloch) se casará com César (Cauã Reymond). Com essa informação, a filha de Raquel (Taís Araújo) consegue montar uma armadilha para desmoralizar o ex-amante.

Marina (Fernanda Botelho) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' - Divulgação/Globo - Divulgação/Globo
Marina (Fernanda Botelho) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo'
Imagem: Divulgação/Globo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

