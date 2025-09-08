Topo

'Assexual romântica': destino inédito de Marieta se concretiza em Vale Tudo

Cacá Ottoni é Marieta em Vale Tudo; ela e Poliana (Matheus Nachtergaele) vão namorar - Sergio Baia/Reprodução/Instagram
Cacá Ottoni é Marieta em Vale Tudo; ela e Poliana (Matheus Nachtergaele) vão namorar Imagem: Sergio Baia/Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

08/09/2025 11h24

O remake de "Vale Tudo" surpreendeu ao dar um novo rumo à vida amorosa de Poliana (Matheus Nachtergaele). Diferente da versão original de 1988, em que o personagem se envolvia com Íris (Cristina Galvão), a trama atual aposta em uma relação inédita: Poliana começa a namorar Marieta (Cacá Ottoni). Veja detalhes de como o romance se concretizará.

O que vai acontecer

Aproximação acontece depois que Marieta incentiva Poliana a aparecer ao lado de Raquel (Taís Araújo) em uma matéria. Os empreendedores serão retratado em uma reportagem sobre a Paladar, publicada pela nova revista da Tomorrow.

A partir desse momento, os dois decidem assumir um relacionamento. A atriz que interpreta Marieta, Cacá Ottoni, destaca que a história entre os personagens levanta discussões importantes.

Marieta é assexual romântica, tanto que ela diz que já teve relacionamentos anteriores. E uma das questões que mais gera dúvidas é sobre a possibilidade de casais assexuais. Existem muitos! Eles apenas não têm envolvimento sexual Cacá Ottoni, ao Extra

Marieta (Cacá Ottoni) em 'Vale Tudo' - Manoella Mello/Globo - Manoella Mello/Globo
Marieta (Cacá Ottoni) em 'Vale Tudo'
Imagem: Manoella Mello/Globo

Para Cacá, a novela traz à tona uma conversa necessária. "O mais interessante na relação da Marieta com o Poliana é a questão geracional. Enquanto ele não sabia nem da existência do grupo ao qual ele pertence, a Marieta descobriu sua orientação sexual no início da adolescência", pontua a artista.

Tenho recebido muitas mensagens de pessoas que se descobriram por conta da novela ou que se encorajaram agora com a trama para lidar com a própria assexualidade de uma maneira mais leve. E dentro de uma sociedade hiperssexualizada em que vivemos, pensam que o assexual tem uma patologia Cacá Ottoni, ao Extra

Mudança em relação à versão de 1988

Na primeira versão da novela, Marieta foi vivida por Rita Malot. A personagem deixou a trama antes do fim, ao se mudar para São Paulo, e acabou substituída por Leila na TCA. Agora, no remake, ela ganha um espaço central e deve permanecer até o final da história.

Essa mudança também garante a Poliana uma parceira inédita. Na versão de 1988, o amigo de Raquel não era assexual e se apaixonava por Íris, uma datilógrafa, que também despertava a atenção de Jarbas (Stepan Nercessian). No fim, os dois ficam juntos.

Cristina Galvão interpretou Íris em Vale Tudo (1988) - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Cristina Galvão interpretou Íris em 'Vale Tudo' (1988)
Imagem: Reprodução/Globo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

